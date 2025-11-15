scorecardresearch
 

पंजाब से PAK गुरुद्वारों के दर्शन के लिए गई 52 वर्षीय महिला ने किया धर्म परिवर्तन, फिर कर ली शादी

पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए एक महिला 4 नवंबर को पंजाब से गई हुई थी. जिसे 13 नवंबर को लौटना था. लेकिन वह भारत नहीं लौटी और धर्म परिवर्तन कर लिया व एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली. इसकी जानकारी तब लगी, जब महिला का एक वीडियो सामने आया.

सरबजीत कौर, जिसने पंजाब में धर्म परिवर्तन के बाद शादी कर ली. (File Photo: Kamaljit Sandhu/ITG)
पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए गई एक भारतीय महिला जत्थे से कहीं गायब हो गई थी. कपूरथला की रहने वाली 52 वर्षीय महिला का नाम सरबजीत कौर है. 4 नवंबर को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए सरबजीत कौर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी. लेकिन वापस लौटते समय वो जत्थे के साथ नहीं थी और ना ही वो भारत वापिस लौटी. जिसके बाद भारतीय इमीग्रेशन ने तुरंत ही पंजाब पुलिस को सूचित किया.

13 नवंबर को लौटना था भारत

सरबजीत कौर को 13 नवंबर को भारतीय जत्थे के साथ वापिस लौटना था लेकिन ये महिला अचानक से पाकिस्तान में लापता हो गई. अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान का एक निकाहनामा सामने आया है. 

जिसमें लिखा गया है कि सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसने पाकिस्तान के शेखपुरा के नयी आबादी इलाके के रहने वाले नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है. निकाहनामे के मुताबिक सरबजीत कौर ने मुस्लिम धर्म अपना कर अपना नाम नूर रख लिया है.

पति 30 साल से इंग्लैंड में रह रहा है

सरबजीत का पति करनैल सिंह करीब 30 साल से इंग्लैंड में है. उसके दो बेटे हैं. सरबजीत का पासपोर्ट जिला मुक्तसर के मलोट के छापियांवाली के पते पर बना है. पासपोर्ट में पति के बजाय पिता का नाम दर्ज है. सरबजीत कौर का तलाक हो चुका है. फिलहाल पंजाब पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट भारतीय एजेंसियों को भेज दी है.

