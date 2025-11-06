scorecardresearch
 

फुरकान ने प्रेमजाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव... इंकार करने पर फैमिली को पीटा

लखनऊ के चिनहट इलाके में एक 23 वर्षीय युवती ने अपने पड़ोसी फुरकान और उसकी मां रिजवाना पर धर्म परिवर्तन और जबरन शादी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि आरोपी उसे प्रेमजाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने और निकाह करने के लिए मजबूर कर रहा था. विरोध करने पर आरोपी ने परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया.

प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने अपने पड़ोसी फुरकान और उसकी मां रिजवाना पर धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव डालने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लंबे समय से प्रेमजाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने और शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था. जब उसने साफ इंकार कर दिया और कहा कि वह हिंदू धर्म में रहते हुए परिवार की रजामंदी से ही शादी करेगी, तो आरोपी उसे धमकाने लगा.

25 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे फुरकान अपनी मां रिजवाना के साथ युवती के घर पहुंचा और जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि दोनों ने युवती, उसके पिता और भाई को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया. जब युवती की मां बीच-बचाव करने आईं, तो उन्हें भी मारपीट का शिकार बनाया गया. पीड़िता के परिजनों ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए.

पीड़िता के पास आरोपियों के धमकी भरे ऑडियो मौजूद हैं, जिन्हें उसने पुलिस को सौंप दिया है. युवती ने बताया कि फुरकान पहले भी कई बार उसके ऑफिस में जाकर गाली-गलौज और मारपीट कर चुका है. वह अक्सर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे डराने-धमकाने की कोशिश करता था. फुरकान ने यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने शादी से मना किया, तो वह उसका चेहरा बिगाड़ देगा.

इस पूरे मामले में चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने मामले में सबूत जुटाने और आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की है. पीड़िता और उसका परिवार फिलहाल दहशत में है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है.

---- समाप्त ----
