पंजाब: कार से टक्कर के बाद LPG टैंकर में ब्लास्ट, गांव में फैली आग, दो लोगों की मौत... 50 से ज्यादा झुलसे

तेज हवाओं के कारण गैस फैलता गया और उसके साथ साथ आग भी बढ़ती गई. ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े. घायलों को होशियारपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया.

होशियारपुर-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार से टक्कर के बाद एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया. (Photo: PTI)
होशियारपुर-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एलपीजी टैंकर और एक अन्य वाहन के बीच टक्कर के बाद हुए भीषण विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग झुलस गए. यह हादसा होशियारपुर के मदियाला अड्डा इलाके के पास शुक्रवार रात करीब 10:45 बजे हुआ. 

अधिकारियों के अनुसार, एलपीजी टैंकर की दूसरे वाहन से टक्कर के बाद  गैस का रिसाव होने लगा, जिससे लगी आग ने आस-पास के इलाके की 15 से ज्यादा दुकानों और चार-पांच रिहायशी घरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग की चपेट में कई ग्रामीण फंस गए, जिनमें से कई पहले से ही सो रहे थे, जिससे उन्हें भागने का ज्यादा समय नहीं मिला.

मंडियाला गांव में आग लगने की घटना स्थल पर पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने कहा, 'स्थिति ऐसी है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता. बहुत दुखद हादसा हुआ है. अभी तक पता नहीं चला है कि कितने लोग लापता हैं. लोग कह रहे हैं कि एक टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद गैस लीक होने से धमाका हुआ. आग काफी फैल गई है.

इस बीच, पुलिस ने होशियारपुर-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड लगा दिए हैं और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. उपायुक्त आशिका जैन के अनुसार, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा, 'स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो जाने के बाद दुर्घटना के कारण और नुकसान का आकलन किया जाएगा.'

