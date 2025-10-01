scorecardresearch
 

'मम्मी दादी को मत मारो', बहू ने सास को मारे थप्पड़, पोते ने बना लिया वीडियो

पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव में बहू द्वारा बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में बहू बाल पकड़कर सास को खींचती और थप्पड़ मारती दिख रही है. पोता इस घटना का वीडियो बना रहा है. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और महिला आयोग ने स्वत संज्ञान लेकर रिपोर्ट मांगी है.

बहू ने सास को पीटा (Photo: Screengrab)
पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बहू ने अपनी बुजुर्ग सास की बेरहमी से पिटाई की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद पुलिस और महिला आयोग हरकत में आया. 

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठी हुई है और बहू उसके बाल पकड़कर जोर से खींच रही है. इसके बाद वह स्टील का गिलास फेंकती है और बार-बार थप्पड़ मारती है. बुजुर्ग महिला पूरी तरह से बेबस नजर आती है और अपने बेटे से बचाने की गुहार लगाती है.

बहू ने सास को जमकर पीटा

बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटती रही बहू
इस दौरान उसका पोता वहीं खड़ा होकर पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा. वीडियो में पोता मां से कहता है कि दादी को मत मारो, लेकिन उसने बीच में आकर रोकने की कोशिश नहीं की. मारपीट के बाद बुजुर्ग महिला की सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह घबरा गई.

मामला तिब्बड़ पुलिस स्टेशन तक पहुंचा है और शिकायत दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि के लिए गवाहों से पूछताछ की जा रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पंजाब राज्य महिला आयोग ने स्वत संज्ञान लिया है.

पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की

आयोग ने एसएसपी गुरदासपुर को पत्र लिखकर इस मामले की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने को कहा है. साथ ही 2 अक्टूबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है. यह घटना न सिर्फ गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग बुजुर्ग महिला के साथ हुई मारपीट की निंदा कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

