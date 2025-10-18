scorecardresearch
 

पंजाब के सरहिंद के पास गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में सरहिंद स्टेशन के पास आग लगने के बाद समस्तीपुर रेलमंडल में अलर्ट जारी किया गया है. दीपावली को देखते हुए आरपीएफ ने ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे और विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेन में यात्रा पर सख्त पाबंदी लगाई है. सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ट्रेनों में आरपीएफ गश्त, मेटल डिटेक्टर जांच व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

आरपीएफ की टीम गस्त कर रही है. (Photo: Representational)
पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास अमृतसर से सहरसा जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के बोगी में आग लग जाने के बाद समस्तीपुर रेलमंडल में अलर्ट जारी किया गया है. दीपावली के समय कोई भी यात्री विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ पटाखा आदि लेकर ट्रेन में न चले इसको लेकर जांच करने के साथ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. आआरपीएफ की टीम ट्रेन के अंदर स्टेशन पर एनाउंसमेंट कर लोगों को चेतावनी दे रही है. अगर वे विस्फोटक सामग्री ज्वलनशील पदार्थ पटाखा लेकर यात्रा करते हुए पकड़े जाते है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

इसलिए ट्रेन में इन सब चीजों को लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं करने के साथ सभी यात्रियों को सजग रहने को कहा गया है. अगर किसी भी यात्री के द्वारा ऐसी सामग्री लेकर यात्रा करते हुए अन्य यात्री देखते हैं तो इसकी सूचना आरपीएफ को या 139 पर कॉल करके जरूर दें. 

आरपीएफ की टीम कर रही गस्त 
बता दें कि दीपावली में काफी संख्या में लोग यात्रा कर रहें है. इस बीच उनके सुरक्षा को लेकर आरपीएफ की टीम लगातार ट्रेनों में गस्त कर रही है. अमृतसर से सहरसा आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सरहिंद स्टेशन के पास घटित हुई है, हालांकि आग किस कारण से लगी है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन रेलवे ऐहतियातन दीपावली पर्व को देखते हुए समस्तीपुर रेलमंडल के समस्तीपुर स्टेशन सहित अलग अलग स्टेशनों पर जांच तेज कर दी है. हर एक आने जाने वाले यात्रियों के सामानों को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है.

(Photo: Representational)
