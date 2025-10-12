फ्लिपकार्ट के कंटेनर से 221 iPhone चोरी, ड्राइवर-हेल्पर की मिलीभगत से करोड़ों का सामान गायब!

पंजाब के खन्ना में फ्लिपकार्ट के गोदाम तक पहुंचने से पहले करोड़ों रुपये के सामान की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खन्ना पुलिस ने कैमियन लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ट्रक से 1.21 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के माल की चोरी के आरोप में ड्राइवर नासिर (निवासी ककराला, भरतपुर, राजस्थान) और उसके हेल्पर चेत के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पुलिस को दी गई शिकायत में प्रीतम शर्मा, जो उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी में फील्ड ऑपरेशंस में कार्यरत हैं, ने बताया कि 27 सितंबर को भिवंडी (मुंबई) से 11 हजार 677 पीस सामान लेकर ट्रक खन्ना स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम के लिए रवाना हुआ था. ट्रक में ड्राइवर नासिर और हेल्पर चेत मौजूद थे. जब ट्रक गोदाम पहुंचा, नासिर बाहर चला गया और चेत ने गाड़ी खड़ी कर गोदाम से निकल गया.

बाद में कंपनी के अधिकारी ने बताया कि स्कैनिंग के दौरान 234 आइटम गायब पाए गए. चोरी हुए सामान में 221 आईफोन, 5 अन्य मोबाइल, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम शामिल हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ 21 लाख 68 हजार 373 रुपये आंकी गई है. पुलिस का कहना है कि यह घटना ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की मिलीभगत से हुई है.

डीएसपी अमृतपाल सिंह भाटी ने बताया कि पुलिस तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है. CCTV फुटेज और डिजिटल लॉक डेटा खंगाले जा रहे हैं. यह भी जांच हो रही है कि मुंबई से लगा हाई सिक्योरिटी डिजी-लॉक आखिर कैसे खुल गया. वहीं, फ्लिपकार्ट की "बिग बिलियन सेल" के दौरान हुई इस बड़ी चोरी ने कंपनी की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, जबकि पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट- गुरदीप.