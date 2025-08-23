'वोट चोरी के बाद राशन चोरी, मेरे रहते रद्द नहीं होगा एक भी राशन कार्ड...', CM मान का केंद्र पर हमला

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के करीब 8 लाख राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी में है. मान ने दावा किया कि इससे लगभग 32 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ेगा.

उन्होंने कहा, 'भाजपा खुद को जनता की हितैषी बताती है लेकिन हमें रिपोर्ट मिली है कि पंजाब में 8,02,493 राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं. हम अन्नदाता हैं और अब भाजपा हमारी ही थाली छीनने पर तुली है. वोट चोरी के बाद अब भाजपा राशन चोरी कर रही है.'

'जब तक मैं सीएम हूं, किसी का राशन कार्ड कटने नहीं होने दूंगा'

सीएम ने केंद्र की ओर से तय किए गए मानकों पर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, 'जो भी परिवार चार पहिया गाड़ी का मालिक है, सालाना 25 लाख से ज्यादा का कारोबार करता है या परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी है, उसका कार्ड काट दिया जाएगा. लेकिन मेरा सवाल है कि अगर परिवार का एक सदस्य ठीक-ठाक कमा भी रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरा परिवार सम्पन्न है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, पंजाब में किसी का राशन कार्ड डिलीट नहीं होने दूंगा.'

प्रधानमंत्री आवास योजना पर उठाए सवाल

मान ने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 1.53 करोड़ लाभार्थी हैं. हमने केंद्र से कहा था कि हमें समय दें ताकि हम जांच कर सकें. लेकिन वे सीधा कैंसलेशन की ओर बढ़ रहे हैं. यह नाइंसाफी है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं.

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा, 'जो शर्तें केंद्र ने तय की हैं, उनसे पंजाब के लोग इस योजना से बाहर हो जाएंगे. इसका फायदा सिर्फ अन्य राज्यों को मिलेगा. मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अंतिम फैसला लेने से पहले हमें छह महीने का समय दिया जाए. लेकिन एक बात तय है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, किसी का कार्ड कटने नहीं दूंगा.'

'पीएम मोदी ऐसे बनाएंगे भारत को विश्वगुरु?'

सीएम ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे. लेकिन क्या इस तरह से बनायेंगे?' मान ने पंजाब में भाजपा द्वारा लगाए जा रहे ‘वेलफेयर कैंप’ पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, 'वे गांव-गांव जाकर केंद्र की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं और लोगों का व्यक्तिगत डाटा जुटा रहे हैं. यह सीधा-सीधा वोट चोरी का षड्यंत्र है. पहले भी उन्होंने ऐसा किया है और आगे भी कर सकते हैं. वे अपनी अलग जनता बनाने की कोशिश कर रहे हैं.'

उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना का हवाला देते हुए कहा, 'हम तो महिलाओं को यह राशि दे रहे हैं लेकिन इसके लिए हम उनकी निजी जानकारी या पैन कार्ड जैसी डिटेल्स नहीं मांगते. भाजपा ऐसा करके लोगों की प्राइवेसी पर हमला कर रही है. भाजपा वोट लूटने की आदत वाली पार्टी है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता.'

