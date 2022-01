Punjab: काली माता मंदिर में मूर्ति से बेअदबी की कोशिश पर सियासी बवाल, अमरिंदर-केजरीवाल ने की निंदा

पंजाब में धार्मिक स्थानों पर बेअदबी करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे. जिसके चलते हुए आज पटियाला के ऐतिहासिक श्री काली देवी मंदिर में दोपहर बाद एक व्यक्ति द्वारा बेअदबी करने का मामला सामने आया है. युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है.

काली माता की मूर्ति को छूने और गले लगाने की कोशिश

काली माता मंदिर में सोमवार को उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक युवक ने काली माता की प्राचीन मूर्ति के साथ बेअदबी करने की कोशिश की. युवक अचानक मंदिर में मुख्य मूर्ति के सामने लगी ग्रिल फांदकर आसन पर चढ़ गया. उसने काली माता की मूर्ति को छूने और गले लगाने की कोशिश की. वहां मौजूद पुजारी ने उसी वक्त युवक को मूर्ति से अलग कर आसन से नीचे धकेल दिया.

बीच सड़क में युवक की हुई पिटाई

घटना से नाराज मंदिर कमेटी के सदस्यों और वहां मौजूद भक्तों ने युवक को पकड़कर, बीच सड़क में उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके, कार्रवाई करने की बात कही है. युवक को थाना कोतवाली ले जाया गया. बेअदबी की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन

इस मामले पर हिंदू तख्त के लोगों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने श्री काली माता मंदिर के सामने रोड जाम की और विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि बेअदबी करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जो सिक्योरिटी देख रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मंगलवार यहां पर यह संघर्ष और तेज होगा.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

पुलिस अधिकारी एसपी सिटी पटियाला हरपाल सिंह ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसपर जो भी कार्रवाई बनती है, वह की जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

घटना की हो रही है निंदा

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बेअदबी की इस घटना की निंदा की है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब में शांति भंग करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं. ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मैं इसपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं, ताकि राज्य में माहौल खराब न हो.

Strongly condemn the disturbing incident of attempted sacrilege at Shri Kali Mata Mandir in Patiala.



Repetitive attempts to disturb peace in Punjab will not be tolerated. I urge @ECISVEEP to take strict action so that the atmosphere in the state is not disturbed.