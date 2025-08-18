BSF की बड़ी कार्रवाई: पंजाब बॉर्डर से 4 तस्कर गिरफ्तार, हथियार-ड्रोन और हेरोइन बरामद

पंजाब में पाकिस्तान से हो रही तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. अमृतसर और तरनतारन सीमावर्ती इलाकों में की गई इस कार्रवाई में बीएसएफ ने दो पिस्तौल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, हेरोइन, बाइक और एक ड्रोन बरामद किया है.

दरअसल, बीएसएफ की पहली कार्रवाई अमृतसर के बच्छीविंड गांव के पास हुई. यहां जवानों ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया. उसके पास से 560 ग्राम हेरोइन, एक बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद हुए. पकड़े गए आरोपी को आगे की जांच के लिए पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया.

दूसरे ऑपरेशन में बीएसएफ को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर अमृतसर के बागरियां गांव में तलाशी अभियान चलाया गया. यहां से एक DJI Mavic 3 Classic ड्रोन बरामद किया गया, जिसमें एक पिस्तौल, दो मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस छिपाकर लाए जा रहे थे.

तीसरी कार्रवाई अमृतसर-जालंधर हाइवे के पास हुई, जहां सतर्क बीएसएफ जवानों ने दो तस्करों को पकड़ा. इनके पास से एक पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए. दोनों आरोपी अमृतसर के टिमोवाल और तरनतारन के सरसी कलां गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.

वहीं, चौथी कार्रवाई बीएसएफ और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संयुक्त टीम ने अमृतसर के बागरियां गांव में की. यहां से एक तस्कर को 1.225 किलो हेरोइन, दो मोबाइल फोन और एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया. फिलहाल आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए एएनटीएफ के हवाले कर दिया गया है. इन गिरफ्तारियों से पंजाब में हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप की आपूर्ति रोकने में सफलता मिली है.

