आंध्र: क्रिसमस मना रहे थे पुलिसकर्मी, बीजेपी ने सरकार पर लगाया ईसाई धर्म के प्रसार का आरोप

आंध्र प्रदेश पुलिस के कुछ जवान एक वीडियो में सांता क्लॉज की टोपी पहनकर केक खाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सवाल उठाया है और कहा है कि वर्दी पहने पुलिसकर्मी क्रिसमस मना रहे हैं. अगर यही पुलिसकर्मी कोई हिंदू त्योहार मना रहे होते तो धर्मनिरपेक्ष लोग बवाल मचाने लगते.

बीजेपी नेता के सवाल पर आंध्र प्रदेश सरकार ने जवाब दिया है. राज्य सरकार ने कहा कि यह सेलेब्रेशन है न कि किसी चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह यहां का रिवाज है कि पुलिस स्थानीय लोगों के त्योहारों में शरीक होती है. लोग मिठाई, भोजन आदि भेजते हैं और पुलिसकर्मी भी इसका जश्न मनाते हैं.

असल में, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के उप प्रभारी सुनील देवधर ने इस वीडियो को ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'क्रिसमस, ड्यूटी पर तैनाती के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मनाया जाना उनकी वर्दी और शपथ का अपमान है. अगर यह एक हिंदू अनुष्ठान होता, तो सेक्युलरिस्टों ने भारत को हिलाना शुरू कर दिया होता. आंध्र प्रदेश के लोग राज्य प्रायोजित ईसाइयत को बढ़ावा देने के कार्यक्रम को देख रहे हैं. सभी को इस अवहेलना की निंदा करनी चाहिए.'

#Christmas celebrations by on-duty policemen is an insult to their Uniform & Oath.

Had this been a Hindu ritual, Secularists would have started shaming #India.

People of #AndhraPradesh are observing State-sponsored promotion of #Christianity.

All must condemn this overstepping. pic.twitter.com/jDyBIQlrts