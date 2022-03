महाराष्ट्र की तर्ज पर गोवा में भी फोन टैपिंग, शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप

शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत (Shiv sena Leader Sanjay Raut) ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि गोवा में विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है. एमजीपी नेता (MGP leader) सुदीन धवलीकर, गोवा फॉरवर्ड के विजय सरदेसाई, कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और गिरीश चोडनकर के फोन टैप किए जा रहे हैं.

संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं के फोन टैप किए गए, वही फोन सर्विलांस का पैटर्न गोवा में दोहराया जा रहा है. देश जानना चाहता है कि इस टैपिंग के पीछे कौन हैं गोवा की 'रश्मि शुक्ला'? आगे संजय राउत ने कहा कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं.

The way phones of Maharashtra leaders were tapped,same Pattern of Phone surveillance is being replicatd in Goa. Calls of @SudinDhavalikar, @VijaiSardesai @digambarkamat & @girishgoa are being tapped.



Nation wants to know : Who is the 'Rashmi Shukla' of Goa behind this tapping?