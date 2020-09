अधीर रंजन बोले- बिहार की राजनीति का शिकार हुई रिया की फैमिली, 'रॉबिनहुड' ले रहे आशीर्वाद

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच पर सवाल उठ रहे हैं. पहले मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में थी, अब सीबीआई की कार्रवाई पर प्रश्न उठने लगे हैं. इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आड़े हाथों लिया है.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिहार के मिस्टर रॉबिनहुड पांडे (गुप्तेश्वर पांडे) नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने में व्यस्त हैं. इधर, बिहार की जनता पूछ रही है कि सुशांत सिंह की न्याय को लेकर क्या हुआ? जांच की प्रगति कितनी है? इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोग बिहार के राजनीतिक भंवर के शिकार हो गए हैं. सुशांत सिंह के परिवार के साथ लाखों लोग असली अपराधी के पकड़े जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

In the name of investigation of the death of outstanding actor Sushant Singh Rajput who is no more with us, the Victor has been emerged and supposed to be prized by offering election ticket in the impending poll of Bihar

(1/3)