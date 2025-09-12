scorecardresearch
 

राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को दिया होमवर्क, 18 सितंबर को फिर लेंगे क्लास

राहुल गांधी ने गुजरात के जूनागढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ चार घंटे संवाद किया. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों को होमवर्क दिया और 18 सितंबर को फिर आऊंगा, तब इस पर चर्चा करेंगे.

राहुल गांधी ने कहा- जिलाध्यक्षों के साथ हर विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा (Photo: Brijesh Doshi)
राहुल गांधी ने कहा- जिलाध्यक्षों के साथ हर विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा (Photo: Brijesh Doshi)

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पूरा ध्यान गुजरात पर है. राहुल ने 2024 आम चुनाव के बाद संसद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को गुजरात के अगले चुनाव में हराने की बात कही थी और इसे लेकर वह अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं.

पिछले छह महीने में राहुल गांधी गुजरात के पांच दौरे कर चुके हैं. राहुल गांधी ने शुक्रवार को जूनागढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ संवाद किया और उनके कामकाज की रिपोर्ट पर भी बात की. राहुल गांधी के 18 सितंबर को फिर गुजरात दौरे का प्लान भी तैयार है, जो छह महीने के भीतर उनका छठा गुजरात दौरा हपोगा. 18 सितंबर को राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए आयोजित तालीम शिविर में शामिल होंगे.

राहुल गांधी ने अपने पांचवें गुजरा दौरे के दौरान जूनागढ़ में चार घंटे तक गुजरात कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से संवाद में पार्टी की मजबूती और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की. जिलाध्यक्षों के कामकाज को लेकर जो रिपोर्ट आई थी, उसमें पाटन जिलाध्यक्ष पहले स्थान पर थे और राहुल गांधी ने उनके कामकाज की सराहना भी की.

राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से कहा- ढूंढकर रखें संगठन से संबंधित 5 सवालों के जवाब
राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से कहा- ढूंढकर रखें संगठन से संबंधित 5 सवालों के जवाब

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया. किस तरह संगठन आगे बढ़े और कांग्रेस की क्या विचारधारा है, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का फोकस इसी पर था. संगठन मजबूत करके बीजेपी के सामने कैसे चुनाव लड़ा जाए. ताकि साल 2027 के चुनाव में विजयश्री हासिल की जा सके.

राहुल गांधी ने दिया जनता का दिल जीतने का मंत्र
राहुल गांधी ने दिया जनता का दिल जीतने का मंत्र

उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को यह होमवर्क दिया है कि संगठन के संबंध में पांच सवालों के जवाब ढूंढकर रखें. राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से यह भी कहा कि 18 सितंबर को फिर आऊंगा, तब इस पर चर्चा करेंगे. उन्होंने वोट चोरी की कोशिशें विफल करने के लिए हर बूथ पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि अपने क्षेत्र में आप बूथ मजबूत करिए, कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाइए.

यह भी पढ़ें: 'हाइड्रोजन बम आएगा, सारा का सारा साफ हो जाएगा', रायबरेली में बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने यह भरोसा भी दिलाया कि आपके लिए मैं बैठा हूं. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिलाध्यक्षों से संबंधित क्षेत्र के संबंध में जानकारी लेंगे. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान वह जिलाध्यक्षों के घर ही भोजन करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे. इसकी शुरुआत कहां से होगी और किस तरह सभी विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा, इसका रोड मैप अगले महीने स्पष्ट हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: 6 महीने में पांचवीं बार गुजरात दौरे पर राहुल गांधी... क्या साधने की कोशिश में है कांग्रेस?

कांग्रेस नेता लालजी देसाई ने कहा कि राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के सिपाहियों को तालीम देने के लिए जोर लगाया और वह तालीमकर्ता की भूमिका में नजर आए. कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ संगठन कैसे मजबूत हो और जनता का दिल कैसे जीता जाए, इसे लेकर संवाद किया. उन्होंने कहा आप जनता का दिल जीतिए, चुनाव अपने आप जीत जाएंगे.

