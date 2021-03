जींस विवाद पर प्रियंका ने ट्वीट की PM मोदी-मोहन भागवत की फोटो, लिखा- इनके घुटने दिख रहे हैं

उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 'फटी जींस' वाले बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा से लेकर गुल पनाग तक कई सेलिब्रिटीज ने सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर हमला बोला है. निशाना साधने वालों की कड़ी में अब नया नाम जुड़ गया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का. जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की एक फोटो शेयर की है. इन तस्वीरों में पीएम मोदी, नितिन गडकरी और मोहन भागवत आरएसएस की पोशाक में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने हाफ पैंट पहनी हुई है. इस तस्वीर के साथ प्रियंका ने कैप्शन में लिखा है, 'बाप रे बाप! इनके घुटने दिखाई दे रहे हैं.' ये ट्वीट आप यहां भी देख सकते हैं:-

Oh my God!!! Their knees are showing 😱😱😱 #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/wWqDuccZkq