फटी जींस विवाद: पहले नातिन नव्या अब बोलीं जया बच्चन- पहले मुख्यमंत्री पद संभाले, टिप्पणी करना बंद करें

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस समय विवादों के घेरे में बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट किया था, जिसकी वजह से वह बुरे फंस चुके हैं. राजनीति से लेकर फिल्म जगत और सोशल मीडिया यूजर्स तक, हर कोई तीरथ पर निशाना साधा रहा है. ऐसे में अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था. अब एक्ट्रेस और नव्या की नानी जया बच्चन ने भी इस बारे में अपने विचार रखे हैं.

जया बच्चन ने कही बड़ी बात

जया बच्चन ने आजतक से खास बातचीत में कहा, ''पहले वह अपना पद संभाले अभी-अभी मुख्यमंत्री बने हैं और महिलाओं पर टिप्पणी करना बंद करें. यह इस तरह की मेंटालिटी के लोग जो कपड़ों से महिलाओं को जज करते हैं, यह महिलाओं के प्रति गलत मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं. यह बहुत निंदनीय है और बहुत दुख होता है कि आज 21वीं सदी में भी ऊंचे पद पर बैठे लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा कोहराम

बता दें कि सोशल मीडिया पर #RippedJeansTwitter ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में एक्ट्रेस गुल पनाग, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली महिला आयोग की चेयर पर्सन स्वाति मालीवाल संग अन्य ने अपनी फोटो शेयर कर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को मुंहतोड़ जवाब दिया है. गुल ने तंज करते हुए लिखा, ''अपनी फटी जींस निकल रही हूं.'' और फिर जींस को पहने हुए अपनी फोटो शेयर की.

Ripped Jeans aur Kitab.

The country’s ‘sanskriti’ & ‘sanskaar’ are impacted by men who sit and judge women and their choices. Soch badlo Mukhyamantri Rawat ji, tabhi desh badlega. #RippedJeansTwitter pic.twitter.com/qYXcN88fY6 — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) March 18, 2021

Rapes happen not because women wear short clothes but because men like Tirath Singh Rawat propagate mysogyny and fail to do their duty.



Stand in solidarity with the women in #RippedJeansTwitter ! pic.twitter.com/bxVtwcpgWE — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) March 18, 2021

#RippedJeansTwitter

Heya!! What do you think a message I am giving to society?

Lemme tell you:

Mind your own business!🤷 pic.twitter.com/pWmbWFN7pQ — Greeshma Shukla🏹🚜 (@GreeshmaShukla) March 17, 2021

#RippedJeansTwitter

What a perfect day to flaunt this madness! pic.twitter.com/1KkiwNbB0M — deepali desai (@desaideepali) March 17, 2021

नव्या ने दी सोचकर बोलने की नसीहत

जया बच्चन से पहले उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी सीएम तीरथ सिंह रावत को आईना दिखाने की कोशिश की थी. उन्होंने सीएम को अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत दे डाली थी. अपनी इंस्टा स्टोरी पर नव्या ने लिखा था- ''हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए. यहां पर सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है.''

वहीं नव्या ने सोशल मीडिया पर फटी जींस पहने हुए अपनी एक फोटो भी शेयर की. उन्होंने बताया कि वे ऐसे कपड़े पहन काफी गर्व महसूस करती हैं. नव्या के उस पोस्ट के बाद से ही उत्तराखंड के सीएम की मुसीबत बढ़ी और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज हो गया. इस मुहिम में बॉलीवुड सेलेब्स तो खुलकर हिस्सा ले ही रहे हैं, कई महिला नेता भी इस बयान के खिलाफ बोली हैं.

सीएम तीरथ ने आखिर क्या कहा?

मालूम हो कि जिस बयान पर इतना बवाल है वो सीएम तीरथ ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में दिया था. सीएम ने बयान में कहा था- आजकल महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं, क्या ये सब सही है. ये कैसे संस्कार हैं. बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं, ये अभिभावकों पर निर्भर करता है. उनके उसी बयान पर विवाद खड़ा हुआ और उन्हें आईना दिखाने का सिलसिला भी शुरू हो गया.