PM मोदी के जन्मदिन के लिए बीजेपी ने शुरू किया सेवा सप्ताह, करेंगे 70 लोगों की सेवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 70वां जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में बीजेपी ने सोमवार से सेवा सप्ताह शुरू किया है. बीजेपी एक सप्ताह (20 सितंबर) तक सेवा कार्य का सिलसिला चलाएगी. इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर सेवा कार्य करेंगे. कोरोना की गंभीर चुनौती है तो पार्टी ने कोविड संक्रमितों को प्लाज्मा की व्यवस्था के लिए रक्तदान शिविरों के आयोजन करने के निर्देश दिए हैं.

पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है. ऐसे में बीजेपी ने इस बार भी पीएम के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का कार्यक्रम शुरू किया है. मोदी के 70वें जन्मदिन पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत बीजेपी हर मंडल में कम से कम 70 जरूरतमंदों की सेवा करने का कार्य करेगी, जिसके तहत दिव्यांगों के लिए शिविर आयोजित कर उन्हें जरूरी उपकरण दिए जाएंगे.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में सप्ताह सेवा का आगाज किया. इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम दुनिया भर में रौशन किया है. कोरोना कोल में पीएम मोदी ने गरीब, मजदूर, किसानों और श्रमिकों के लिए राशन से लेकर आर्थिक मदद देने का काम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा भाव से काम किया है.

launching 'Seva Sapath' Abhiyan from Gautam Buddha Nagar, UP on the occasion of the Birthday of Hon Prime Minister Shri @narendramodi Ji. https://t.co/fytWzbYgMY