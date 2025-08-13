scorecardresearch
 

Feedback

राहुल गांधी की 'जान को खतरा' वाले दावे में नया मोड़, वकील ने बिना सहमति दाखिल किया था आवेदन

दावा किया गया था कि हाल के राजनीतिक मुद्दों और सावरकर पर पहले की गई टिप्पणियों के चलते राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है. राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद डी. पवार ने प्रेस रिलीज़ जारी कर स्वीकार किया कि 13 अगस्त 2025 को दाखिल पर्सिस उनके द्वारा बिना क्लाइंट के निर्देश और बिना परामर्श के तैयार किया गया था.

Advertisement
X
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था (File Photo- PTI)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था (File Photo- PTI)

पुणे की एक अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम से दायर उस आवेदन पर अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें उनकी जान को गंभीर खतरे की बात कही गई थी. यह आवेदन सावरकर पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले के दौरान पेश किया गया था. कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई देते हुए कहा गया है कि ये आवेदन बिना राहुल गांधी की अनुमति के उनके वकील की तरफ से दायर किया गया है.

दरअसल, आवेदन में दावा किया गया था कि हाल के राजनीतिक मुद्दों और सावरकर पर पहले की गई टिप्पणियों के चलते राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है. इसमें महात्मा गांधी की हत्या का भी जिक्र था और कहा गया था कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं रवीनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवाह से मिली कथित धमकियों का भी उल्लेख किया था.

कांग्रेस का स्पष्टीकरण- बिना सहमति दाखिल हुआ पर्सिस

सम्बंधित ख़बरें

शंखनाद: राहुल गांधी की पुणे कोर्ट में अर्जी, बताया किससे है जान का खतरा?  
rahul gandhi with voters
'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का अनुभव मिला... राहुल गांधी ने Video शेयर कर चुनाव आयोग पर कसा तंज 
हल्ला बोल: क्या वोट चोरी के आरोपों की सियासत में तथ्य कम, और शोर ज्यादा है?  
Rahul Gandhis new petition, response from Savarkars grandson.
'मुझे जान का खतरा...', राहुल गांधी की अर्जी का सावरकर के पोते ने किया खंडन 
Hearing on SIR issue held in Supreme Court
'हमें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं...', SIR पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट 

मामले में अब कांग्रेस की मीडिया सेल प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि यह लिखित बयान (पर्सिस) राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में दाखिल किया था. उन्होंने कहा, “इस बात से राहुल जी की घोर असहमति है. वकील इस पर्सिस को अगले दिन कोर्ट से वापस लेंगे."

Advertisement

वकील ने लिखित बयान जारी किया

राहुल गांधी के वकील एडवोकेट मिलिंद डी. पवार ने प्रेस रिलीज़ जारी कर स्वीकार किया कि 13 अगस्त 2025 को दाखिल पर्सिस उनके द्वारा बिना क्लाइंट के निर्देश और बिना परामर्श के तैयार किया गया था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इसकी सामग्री पर असहमति जताई है और इसे वापस लेने का निर्देश दिया है. पवार ने घोषणा की कि वे अदालत में औपचारिक आवेदन देकर पर्सिस वापस लेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement