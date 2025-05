गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, 20 CM, 18 डिप्टी सीएम... NDA की अहम बैठक आज, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उपमुख्यमंत्री आज रविवार को दिल्ली में एक दिवसीय बैठक में शामिल होंगे. इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य सुशासन (Good Governance) और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं (Best Practises) पर गहन विचार-विमर्श करना है. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे.

इस अहम बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक बैठक का आयोजन भाजपा के सुशासन विभाग द्वारा समन्वयित किया जा रहा है. यह बैठक केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव (resolutions) भी पारित किए जाएंगे.

ये दो प्रस्ताव किए जाएंगे पारित

जानकारी के मुताबिक पहला प्रस्ताव भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर बधाई देने के लिए पारित किया जाएगा. यह ऑपरेशन हाल ही में देश की सुरक्षा को लेकर किए गए एक साहसी कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों को प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया.

दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन के सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी. एनडीए की यह पहल सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

राज्य सरकारों की श्रेष्ठ पहलें होंगी प्रस्तुत

इस बैठक का एक महत्वपूर्ण भाग NDA शासित राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ नीतियों और पहलों पर आधारित होगा. प्रत्येक मुख्यमंत्री अपने राज्य की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और नवाचारों पर प्रस्तुति (presentation) देंगे. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल प्रशासन, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर विशिष्ट उदाहरण साझा किए जाएंगे.

आगामी कार्यक्रमों पर भी होगी चर्चा

बैठक में आने वाले कुछ प्रमुख आयोजनों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

-NDA सरकार की पहली वर्षगांठ (First Anniversary of NDA 3.0)

-अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष (Decade of International Yoga Day)

-लोकतंत्र हत्या दिवस की 50वीं वर्षगांठ (50th Loktantra Hatya Diwas) – यह 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की याद में मनाया जाएगा.

पीएम मोदी का मार्गदर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को सुशासन के सिद्धांतों, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित से जुड़ी प्राथमिकताओं पर मार्गदर्शन देंगे. वे इस अवसर पर शासन में नवाचार, डिजिटल पहल और जनभागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाल सकते हैं.

यह बैठक केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 2024 लोकसभा चुनाव के बाद गठित NDA सरकार की यह पहली बड़ी सामूहिक रणनीतिक बैठक है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करने की दिशा में गंभीर है.