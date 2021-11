OSOWOG: थरूर ने सौर ऊर्जा पहल पर ली चुटकी, कहा- हम जैसों का अपमान करने का शब्द है ‘वोग’

कांग्रेस के दिग्गत नेता शशि थरूर अपने ट्वीट्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने ट्वीट के जरिए भारत-ब्रिटेन नीत सौर ऊर्जा पहल के संक्षिप्त रूप ‘ओसोवोग’ (OSOWOG) पर चुटकी ली. उन्होंने मंगलवार को कहा कि ‘वोग’ हम जैसे ‘विली ओरिएंटल जेंटलमैन’ का अपमान करने वाला ब्रिटिश शब्द है.

दरअसल, भारत ने ग्लासगो में COP-26 क्लाइमेट चेंज समिट में ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ (OSOWOG) का आह्वान किया, जिसका लक्ष्य जहां सूर्य की रोशनी है वहां सौर ऊर्जा का दोहन करना और उस संचित ऊर्जा की आपूर्ति वहां करना, जहां उसकी सर्वाधिक जरूरत हो.

शशि थरूर ने इसे लेकर ट्वीट किया, 'यकीन नहीं होता है कि ब्रिटेन-भारत की नई पहल 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड) का संक्षिप्त रूप ओसोवोग (OSOWOG) है. वोग हम जैसे विली ओरिएंटल जेंटलमैन का अपमान करने का शब्द है और 'ओह सो वोग.' यह बहुत भद्दा लगता है. इसका सपना प्रधानमंत्री कार्यालय में सिर्फ कोई कच्चे कान वाला व्यक्ति ही देख सकता है.'

Can't believe the acronym for the new UK-India "One Sun One World One Grid" is OSOWOG. WOG is a Brit term of insult for the likes of us Wily Oriental Gentlemen, and "Oh So Wog!" sounds like a nasty put-down. Can only have been dreamed up by someone at @PMOIndia with a tin ear. https://t.co/dqQPDpTEKF