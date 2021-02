किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान पर अमित शाह बोले- कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता

किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता. एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे. कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता. गृहमंत्री ने ये बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी हैं.

अमित शाह ने लिखा, 'कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है! कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है! प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता है. भारत प्रगति के लिए एकजुट है.' उन्होंने हैशटैग का भी जिक्र किया है. #IndiaAgainstPropaganda #IndiaTogether

No propaganda can deter India’s unity!



No propaganda can stop India to attain new heights!



Propaganda can not decide India’s fate only ‘Progress’ can.



India stands united and together to achieve progress.#IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether https://t.co/ZJXYzGieCt