scorecardresearch
 

Feedback

'आत्मसम्मान सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण, AIADMK का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता', बोले पलानीस्वामी

एआईएडीएमके के महासचिव ईके पलानीस्वामी ने पार्टी में चल रहे घमासान के बीच कहा है कि आम्मसम्मान, सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है. एआईएडीएमके का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ये कार्यकर्ताओं की संपत्ति है.

Advertisement
X
पलानीस्वामी ने टीटीवी दिनाकरन को घेरा (Photo: ITG)
पलानीस्वामी ने टीटीवी दिनाकरन को घेरा (Photo: ITG)

तमिलनाडु में विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई कर रही एआईएडीएमके की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन ने पार्टी महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में दो नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच अब पलानीस्वामी का बयान आया है.

पलानीस्वामी ने दावा किया कि कुछ लोगों ने एआईएडीएमके मुख्यालय में तोड़फोड़ उनकी पार्टी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. उन्होंने आत्मसम्मान को सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कुछ लोग हाथ की कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे हाथों की पहचान हमने कर ली है और जल्द ही इस खेल का अंत हो जाएगा.

पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके को कार्यकर्ताओं की संपत्ति बताया और कहा कि एक व्यक्ति ने एआईएडीएमके की सरकार गिराने के लिए विधायकों का अपहरण कराया, हमने माफ किया और डिप्टी सीएम बनाया. उन्होंने ओ पन्नीरसेल्वम को लेकर कहा कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में कैसे लिया जा सकता है, जिसने पार्टी मुख्यालय में तोड़फोड़ की.

सम्बंधित ख़बरें

Kamal Haasan and Rajinikanth with Tamil Nadu CM Stalin (Photo: PTI)
तमिलनाडु की सिनेमाई सियासत... रजनीकांत ने की स्टालिन की वकालत, विजय का फूटा गुस्सा 
विजय ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी (Photo: PTI)
'वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र के लिए खतरा...', विजय बोले- डिलिमिटेशन से दक्षिण की राजनीतिक पकड़ होगी कमजोर  
Tamil Nadu 2026 elections: DMK, AIADMK, BJP, Congress clash over anti-incumbency, Vijay’s TVK and Centre-state ties at India Today Conclave South
'स्टालिन ऐलान करें कि उदयनिधि नहीं होंगे उत्तराधिकारी', AIADMK की CM को चुनौती, DMK ने किया पलटवार 
Annamalai calls BJP-AIADMK alliance pragmatic
'बीजेपी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी', तमिलनाडु चुनाव पर क्या बोले अन्नामलाई 
rss thinker s gurumurthy
'DMK न तो द्रविड़, ना ही तमिल पहचान के लिए वफादार', संघ विचारक एस गुरुमूर्ति का दावा 

यह भी पढ़ें: 'DMK सरकार के काम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा विपक्ष...फैला रहा है झूठ', पलानीस्वामी पर पलटवार कर बोले CM स्टालिन

Advertisement

पलानीस्वामी ने कहा कि टीटीवी दिनाकरन पर हमला बोलते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने एआईएडीएमके की सरकार गिराने के लिए18 विधायकों का अपहरण किया था. क्या उन्हें पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए. इसे कौन स्वीकार करेगा. 28 और 29 सितंबर को धर्मपुरी जिले में प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम रद्द किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि हमने बारिश के कारण यह निर्णय लिया और तुरंत खबर फैलने लगी कि पलानीस्वामी पार्टी से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'तमिलनाडु के विकास से जलने की जरूरत नहीं', मंत्री राजा ने पलानीस्वामी पर कसा तंज

पलानीस्वामी ने कहा कि एक कैडर के रूप में बड़ा हुआ हूं. मैं मजबूत हूं और किसी चीज से नहीं डरता. उन्होंने कहा कि मुझे कोई धमका नहीं सकता. जब तक एआईएडीएमके सत्ता में थी, केंद्र में बैठे लोगों ने धमकाया नहीं बल्कि अच्छा ही किया. पलानीस्वामी ने आगे कहा कि जयललिता की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, तब भी केंद्र ने ही हमें बचाया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement