BJP में आए 'राम', रामायण सीरियल के मशहूर अभिनेता अरुण गोविल पार्टी में शामिल

'रामायण' सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल (Arun Govil) गुरुवार को बीजेपी (BJP) में शामिल हो गए. रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी. अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे.

बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा कि इस समय जो हमारा कर्तव्य है वो करना चाहिए. मुझे राजनीति आज से पहले समझ नही आती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से देश को संभाला है तब से देश की परिभाषा ही बदल गई. मेरे दिल दिमाग़ में जो होता है कर देता हूं.

अरुण गोविल ने कहा कि अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूं और इसके लिए हमें एक मंच की जरूरत है और बीजेपी आज सबसे अच्छा मंच है. उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने देखा कि ममता बनर्जी को "जय श्री राम" के नारे से एलर्जी हुई. जय श्री राम केवल एक नारा नहीं है.

5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच अरुण गोविल की बीजेपी में एंट्री खास मानी जा रही है. हालांकि, पार्टी में अरुण गोविल की जिम्मेदारी क्या होगी यह अभी साफ नहीं है. कयास लगाए जा रहे हैं कि गोविल बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, हालांकि इस बारे में पार्टी या खुद गोविल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.

Actor Arun Govil joins BJP at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP pic.twitter.com/eiI1aCdRRt