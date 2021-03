बंगाल चुनाव: ममता का पलटवार- मैं टाइगर की तरह हूं, BJP नहीं सिर्फ जनता के सामने झुकाउंगी सिर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पश्चिमी मिदनापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया. ममता बनर्जी यहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसीं. ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक टाइगर की तरह हैं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगी.



बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह सिर्फ जनता के सामने ही अपने सिर को झुकाएंगी. बीजेपी महिलाओं और दलितों पर अत्याचार करती है, ऐसे में मैं उनके सामने सिर नहीं झुकाएंगी.



अपने भाषण में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के सभी होटल बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गए हैं. 100 फ्लाइट्स बीजेपी ने किराए पर ली हैं, हेलीकॉप्टर्स का तो कोई अता-पता ही नहीं है.



आपको बता दें कि ममता बनर्जी गुरुवार को कुल तीन रैलियों को संबोधित करेंगी. ममता बनर्जी को बीते दिनों पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद वो व्हील चेयर पर ही प्रचार कर रही हैं.

I'm like a tiger and I won't bow my head. I only bow my head before the public. But a party like BJP tortures women, Dalits - I don't support them: West Bengal CM Mamata Banerjee, in Amlasuli#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/tVeQ6XX69e