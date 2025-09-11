scorecardresearch
 

चलते- चलते गटर में जा गिरी स्कूली छात्रा, देखते ही दौड़ पड़े लोग और फिर..., VIDEO

हैदराबाद में स्कूल जाती एक मासूम बच्ची सड़क पर खुले मैनहोल में गिर गई. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बच्ची की मां और एक राहगीर की मदद से बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया. हादसा नगर निगम की लापरवाही से हुआ क्योंकि मैनहोल का ढक्कन खुला था.

चलते- चलते गटर में जा गिरी बच्ची (Photo: ITG)
चलते- चलते गटर में जा गिरी बच्ची (Photo: ITG)

तेलंगाना में हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सड़कों पर चलने में लोग अधिक सावधान हो जाएंगे. ये वीडियो एक सड़क का सीसीटीवी फुटेज है जहां एक मासूम बच्ची गटर में गिर गई.  दरअसल यहां के याकुटपुरा में स्कूल जा रही एक लड़की अचानक से गटर में जा गिरी.म्यूनिसिपल स्टाफ की लापरवाही के चलते सड़के के बीच में बने मैनहोल का ढक्कन खुला हुआ था जिससे ये हादसा हुआ. 

चलते- चलते गटर में गिरी बच्ची

वहीं पास की किसी दुकान के कैमरे में कैद हुए घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक महिला यूनिफॉर्म पहने हुई अपनी दो बच्चियों को लेकर संभवत: स्कूल छोड़ने के लिए जा रही है. उसने एक बच्ची का हाथ पकड़ा है जबकि दूसरी आगे इधर- उधर देखते हुए चल रही है. वह सड़क पर नीचे ध्यान नहीं देती और आगे एक खुले हुए गटर में जा गिरती है. उसकी मां दौड़कर तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और एक राहगीर की मदद से उसे बाहर निकाल लेती है.

नगर निगम पर परिवार का गुस्सा

हालांकि, समय रहते बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया लेकिन हादसा काफी बड़ा हो सकता था. पीड़ितों बच्ची के परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के लिए गुस्सा जाहिर किया है.

    Advertisement