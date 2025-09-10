scorecardresearch
 

मंगलुरु: सड़क पर गड्ढे में गिरी महिला को ट्रक ने रौदा, मौके पर मौत, NHAI अधिकारियों और ड्राइवर पर केस दर्ज

मैंगलोर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. महिला अपनी स्कूटी पर जा रही थी, तभी सड़क पर एक बड़े गड्ढे के कारण वह गिर गई और पीछे से आ रहे एक लॉरी ने उसे कुचल दिया. पुलिस ने लॉरी ड्राइवर के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया है.

सड़क हादसे में महिला की मौत. (File Photo: ITG)
मंगलुरु में एक सड़क हादसे में 44 वर्षीय महिला माधवी की मौत हो गई. ये हादसा एनएच-66 पर हुआ, जब उनकी स्कूटी सड़क पर एक बड़े गड्ढे के कारण फिसल गई. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई. इस मामले में मंगलुरु सिटी पुलिस ने ट्रक चालक और एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, सूरतकल कुलाई की रहने वाली माधवी 9 सितंबर को करीब साढ़े 8 बजे अपनी स्कूटी से कुलाई से कुंटिकां की ओर जा रही थीं, तभी एनएच-66 पर कुल्लूर के रॉयल ओक के पास सड़क पर एक बड़े गड्ढे के कारण उनकी स्कूटी असंतुलित होकर गिर गईं. उस वक्त मंगलुरु की ओर आ रहे एक ट्रक महिला को कुचल दिया. हादसे में माधवी की मौके पर ही मौत हो गई.

NHAI अधिकारियों की लापरवाही से गई जान: पुलिस

पुलिस के अनुसार ये हादसा NHAI के अधिकारियों की लापरवाही और ट्रक चालक की तेज व लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ है. NHAI ने सड़क का सही रखरखाव नहीं किया और गड्ढों की मरम्मत में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरुप ये हादसा हुआ.

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस हादसे के बाद मंगलुरु नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 224/2025 के तहत ट्रक चालक मोहम्मद फारूक और NHAI के अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106(1) के साथ-साथ भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (IMV Act) की धारा 198(A) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

मंगलुरु सिटी पुलिस आयुक्त ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. क्राइम नंबर 224/2025 के तहत ट्रक चालक मोहम्मद फारूक और NHAI के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

