साड़ी चोर...! दुकान मालिक और स्टाफ ने महिला को सड़क पर घसीटा, लातों से की पिटाई

बेंगलुरु के एवेन्यू रोड पर साड़ी दुकान में चोरी के आरोप में एक महिला को बेरहमी से पीटा और सड़क पर घसीटा गया. वीडियो वायरल होने पर भी पुलिस ने महिला पर ही चोरी का केस दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि आरोपी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हुई.

दुकान मालिक ने महिला को सड़क पर घसीटा (Photo: AI Image)
कर्नाटक में बंगलुरु की साड़ी की एक दुकान में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. एवेन्यू रोड पर दुकान में साड़ी लेने गई महिला को दुकान मालिक और स्टाफ ने जमकर पीटा. दरअसल, महिला पर  साड़ी चुराने का आरोप लगाया गया था. दुकान मालिक ने उसे सड़क पर घसीटा और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी लातों से हमला किया.

स्थानीय लोगों ने इस हमले का वीडियो भी बना लिया, लेकिन पुलिस ने उसे बचाने के बजाय, उस पर चोरी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया.

दुकान मालिक बाबूलाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इससे कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और अब वे उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस की लापरवाही और दिनदहाड़े हुए इस अमानवीय हमले को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

बता दें कि दुकानों में चोरी के कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. इनमें खासकर लोगों को कपड़ों की चोरी करते देखा गया. कभी दुकानदार ने रंगे हाथो पकड़ा तो कभी दुकान के कैमरे में चोरी कैद हो गई. ऐसे मामलों में लोगों को इनरवीयर के अंदर चोरी का सामान ले जाते हुए भी पकड़ा गया जिसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ने पर उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी.

