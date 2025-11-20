scorecardresearch
 

मानव बलि की साजिश! बेटी को बहाने से मंदिर ले गई मां, पूजा की, फिर कुल्हाड़ी से कर दिया वार

बेंगलुरु के हरिहरेश्वर मंदिर में एक मां ने कथित रूप से ज्योतिषी की सलाह पर विशेष पूजा के दौरान अपनी 25 वर्षीय बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला किया. महिला गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. पुलिस मानव बलि के एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ज्योतिषी की तलाश में है. मां को राहगीरों ने रोककर पुलिस के हवाले किया.

बेटी को मंदिर ले गई मां, फिर कुल्हाड़ी से कर दिया वार (Photo: Representational Image)
कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी बेंगलुरु के एक मंदिर में 25 साल की एक महिला पर उसकी मां द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस इसमें मानव बलि के एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर की है. पीड़िता की 55 वर्षीय मां ने थानिसांद्रा मेन रोड के पास अग्रहारा लेआउट स्थित हरिहरेश्वर मंदिर में सुबह की प्रार्थना के बाद उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया. महिला का गर्दन में गंभीर चोट आई है. उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, महिलाएं बुधवार सुबह लगभग 4.30 बजे मंदिर पहुंचीं, थोड़ी देर प्रार्थना की और फिर मां ने बेटी पर हमला कर दिया. उसकी चीखें सुनकर राहगीर सतर्क हो गए, जिन्होंने पुलिस को बुलाने से पहले मां को वहां से हटाया.  

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया,'घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. हम फुटेज की जांच कर रहे हैं.'घायल महिला अपने पति के साथ अनेकल में रहती है, जबकि उसकी मां उनके बुजुर्ग पिता के साथ संपीगेहल्ली में रहती है.

पुलिस ने बताया कि महिला अक्सर अपने पति से झगड़ा करती थी और अपनी मां के घर लौट आती थी. दोनों महिलाएँ हाल ही में अपनी वैवाहिक समस्याओं से राहत पाने के लिए विशेष पूजा-अर्चना कर रही थीं. आरोपियों ने कथित तौर पर एक ज्योतिषी से सलाह ली थी, जिसने कथित तौर पर एक खास समय पर मानव बलि देने की सलाह दी थी. पुलिस अब पूछताछ के लिए ज्योतिषी का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि घायल महिला के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके और घटनाओं के क्रम को फिर से जोड़ा जा सके.

---- समाप्त ----
