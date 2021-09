उत्तराखंड में कुदरत का कहर: ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, कई वाहनों को भारी नुकसान

Weather Update: उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद भूस्खलन से नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बाधित हो गई हैं. ऋषिकेश के बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ में प्रकृति का कहर बरपा रही है. यहां भारी बारिश के कारण जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिससे कई वाहनों को भारी नुकसान हुआ है. भूस्खलन के बाद हाईवे के किनारे कई वाहन अटक गए हैं. दरअसल, बोल्डर गिरने से वाहनों को भारी नुकसान हुआ है.

रुद्रप्रयाग जिले के सिरोबगड और नारकोटा इलाकों में गुरुवार को हुई भारी बारिश के कारण राजमार्ग को बंद कर दिया गया है. उत्तराखंड में लगातार तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद भूस्खलन की घटनाओं की आशंका से कई जगहों पर राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं.

फिलहाल, देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2 घंटों के दौरान मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा (यूपी) नरवाना, बरवाला, रेवाड़ी, बावल (हरियाणा) के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है.

10-09-2021; 0810 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Moradabad, Rampur, Amroha(U.P.) Narwana, Barwala, Rewari, Bawal (Haryana) during next 2 hours. pic.twitter.com/NuyM7z8fmg