Weather Update: ठंड के बीच बारिश दिल्ली समेत इन हिस्सों में बढ़ाएगी मुश्किलें, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Weather Update Today, Delhi Rainfall: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में अगले कई दिनों तक शीतलहर की संभावना नहीं है, लेकिन ठंड जारी रहेगी. इन सबके बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले तीन दिनों तक बारिश कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा सकती है. उधर, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले दो दिनों तक व ओडिशा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, उत्तर भारत और गुजरात में न्यूनतम तापमान नॉर्मल से अधिक रहेगा. इसके अलावा, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 6.5 डिग्री सेल्सियस और पालम में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने नौ जनवरी तक कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है. IMD के अलर्ट के अनुसार, आज (7) से 9 जनवरी के बीच के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप हल्की / मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उसके बाद काफी कमी आएगी. 8 जनवरी को पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग भारी वर्षा होने की संभावना है. वहीं, कल ही दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, 07-08 जनवरी के बीच उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बिजली गिरने/ओलावृष्टि के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 6-8 जनवरी के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में और 08-10 जनवरी के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है. इसके अलावा, तमिलनाडु और उससे सटे आंध्र प्रदेश में 10 जनवरी से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है. 10 जनवरी को तमिलनाडु में छिटपुट बारिश हो सकती है.

♦ Minimum temperatures are above normal by 3-6°C over most parts of Northwest & central India and Gujarat and near normal over rest parts of North India.



♦ No Cold Wave Conditions likely over North India during next 5 days.