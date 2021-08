Weather Today: मौसम की मार से बेहाल एमपी-राजस्थान, IMD ने इन इलाकों में जारी किया बारिश का अलर्ट

Today Weather Forecast Updates: मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. जबकि मॉनसून की ट्रक रेखा अब बीकानेर तथा जयपुर होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केंद्र से गुजरते हुए बंगाल की उत्तरी खाड़ी की ओर जा रही है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) पंजाब पर देखा जा सकता है. मौसमी गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

07-08-2021; 0645 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over isolated places of Delhi, Faridabad, Ballabhgarh, Dadri, Chapraula, Ghaziabad, Rampur, Khekra, Jattari, Roorkee, Billari, Milak(U.P) and adjoining areas during next 2 hours.