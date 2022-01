दिल्ली-यूपी में आज बारिश का अलर्ट, बिहार में कोहरे के कारण तो श्रीनगर में बर्फबारी के चलते फ्लाइट्स पर असर

Today Weather Updates: उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) का असर दिखाई दे रहा है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी (Snoefall) हो रही है तो मैदानी इलाकों में कोहरे (Fog) और ठंड (Cold) के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग (IMD) की ओर से तीन दिन के दौरान उत्तर भारत (North India) के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश तो वहीं, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश (Rain) के साथ ओले पड़ने की आशंका जताई गई है. जिससे तापमान (Temperature) में एक बार फिर अधिक गिरावट आने की उम्मीद है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट (Skymet) के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है.

इन इलाकों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, खतौली और हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, पानीपत एवं आस-पास के इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया है.

मौसम के कारण प्लाइट्स प्रभावित

बिहार में घने कोहरे के कारण कई प्लाइट्स प्रभावित हुई हैं तो वहीं, कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर में उड़ानों की आवाजाही प्रभावित है.

Due to fog/low visibility at Patna airport, all departures/arrivals and their consequential flights are affected and likely to be delayed, as per airport authorities

Fresh snowfall in Pahalgam town of Anantnag district, J&K



As per IMD, moderate to heavy rain/snow is most likely to occur in Jammu, Kashmir, and Ladakh between January 5 and January 8

मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान जताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मौसम (Mausam) में बदलाव आज (मंगलवार) यानी 04 जनवरी की शाम से दिखेगा. आसमान में बादल छाए रहने से बीच दिन के समय तापमान बढ़ेगा लेकिन ठंड बरकरार रहेगी. वहीं, बादलों की आवाजाही के बीच कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन प्रदेश में अभी शीतलहर से मामूली राहत मिल सकती है.

पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आज (मंगलवार) को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी के आसार हैं.

Higher reaches of Himachal Pradesh receive fresh snowfall; pictures from Keylong and north portal of Atal Tunnel in Lahaul and Spiti district

J&K: Srinagar city receives light snowfall



"Most widespread moderate rain/snow is expected in Jammu, Kashmir, & Ladakh regions. Light rain/snow would commence at a few places of Kashmir from Jan 3 evening & increase in intensity & distribution," IMD said yesterday

दिल्ली के मौसम का हाल

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में है. राष्ट्रीय राजधानी में 4 से 7 जनवरी के बीच बारिश होने के बाद वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने की संभावना है.

यूपी में दो दिन बारिश के आसार

यूपी में ठंड के साथ-साथ अगले दो दिन बारिश के भी आसार है. पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर वेस्ट यूपी में दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दो दिन बाद मौसम के तेवर बदलने वाले हैं. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है.

बारिश और बर्फबारी से कश्मीर में लौटी शीतलहर

पिछले दो दिनों में बर्फबारी और बारिश के चलते कश्मीर घाटी में मंगलवार को शीतलहर लौट आई है. कई स्थानों पर पारा शून्य के नीचे चला गया है.