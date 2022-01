Delhi Weather: सर्दी-कोहरे के बीच प्रदूषण की मार, दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध, बारिश को लेकर ये है मौसम विभाग का अलर्ट

Delhi Weather Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है. इस बीच कोहरे (Fog) के साथ आसमान में प्रदूषण की धुंध भी छाई है. जानकारी के मुताबकि, कोहरे के बीच प्रदूषण (Pollution) के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से कम विजिबिलिटी (Low Visibility)है. हालांकि, अभी तक फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, सभी उड़ानें सामान्य हैं.

वहीं, ठंड के कारण ठिठुरन महसूस हो रही है, जिससे राहत पाने के लिए लोग आग का सहारा भी ले रहे हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में शीतलहर से तो मामूली राहत मिलती दिखाई दे रही है लेकिन प्रदूषण से बुरा हाल है.

Delhi: People take refuge at a night shelter in Tilak Nagar as the cold wave hits the National Capital



"Many facilities are given here including blankets, hot water, two-time meals, medicines, and tea. All facilities are free," says Amit Kumar Mehra, senior caretaker pic.twitter.com/AJnP9GEF23