दिल्ली में शीत लहर से राहत लेकिन प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, यूपी समेत कई शहरों में कोहरा

उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अभी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) सामान्य से कम है जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को शीत लहर (Cold Wave) से थोड़ी राहत मिली है. वहीं, कश्मीर में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से ठंड की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है. हालांकि, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में फिर बर्फबारी होने की संभावना जताई है.



Delhi Weather: दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर

दिल्ली में पिछले दो दिन से शीत लहर में कुछ कमी आई है. जिससे ठंड का असर तो कम हुआ है लेकिन एक बार फिर प्रदूषण (Pollution) का स्तर बढ़ने लगा है. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी (Very Poor Category) में पहुंच गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिसंबर के आखिर तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, इस दौरान कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

Air quality in Delhi in 'very poor' category today, as per SAFAR-India Visuals from Delhi-Meerut Expressway pic.twitter.com/gzdtf3o9U2



UP Weather: यूपी के कई शहरों में घना कोहरा

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को घने कोहरे से अभी राहत की उम्मीद मिलती दिखाई नहीं दे रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अधिकतर जगहों पर आगामी कुछ दिनों तक सुबह के समय आसमान में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. वहीं, जनवरी में न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अभी उत्तर भारत में शीत लहर का असर जारी है.

Punjab-Haryana Weather: पंजाब-हरियाणा में शीत लहर

पंजाब-हरियाणा में भी सर्दी का सितम जारी है. घना कोहरा और शीत लहर लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं. अमृतसर में घना कोहरा और ठंड ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. लुधियाना में भी कोहरे की घनी चादर ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. हरियाणा-पंजाब में शीत लहर की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है.

♦ Fog observed at (0530 hours IST of today): Very dense fog in isolated pockets over Punjab; Dense fog in isolated pockets

over Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura; and moderate fog in isolated pockets over Haryana,

Chandigarh & Delhi and Bihar.