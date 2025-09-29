scorecardresearch
 

Feedback

Virgin लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करवाने के लिए ग्राहकों से मोटा पैसा वसूलता था. गिरोह 12 से 13 साल की बच्चियों को खोजता था. ग्राहकों को वीडियो कॉल पर लड़कियां दिखाई जाती थीं. फिर पसंद आने पर सौदा तय होता था.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

मैसूर पुलिस ने एनजीओ ओडानाडी सेवा संस्था के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को देह व्यापार से बचाया और इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में बेंगलुरु निवासी शोभा और उसका सहयोगी तुलसी कुमार शामिल हैं.

25 लाख रुपये की मांग पर हुआ पर्दाफाश
पुलिस ने बताया कि यह गिरोह नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करवाने के लिए ग्राहकों से मोटी रकम वसूलता था. इस मामले में शोभा और तुलसी कुमार ने एक 12-13 साल की बच्ची के 'पहले यौन शोषण' (वर्जिनिटी) के लिए 20 लाख रुपये की मांग की थी.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि यह नेटवर्क उस अंधविश्वास पर आधारित था जिसमें माना जाता है कि कुंवारियों के साथ संबंध बनाने से यौन रोग और नपुंसकता दूर हो जाती है. इस गलत मान्यता के कारण लोग बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते थे और यही मांग इस अपराध को बढ़ावा दे रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. (Photo: ITG)
'पापा! टीचर ने स्कूल में जबरन लिखवाया I Love Mohammad', अब UP के इस शहर में विवाद 
राजा भैया के बेटे पिता के बचाव में उतर आए हैं. (Photo: X@brijraj_bhadri))
'ये हैं पापा से प्रताड़ित होती रही हमारी बहन...', राजा भैया के बेटे ने बहन पर किया पलटवार 
Prajwal Revanna
प्रज्वल रेवन्ना ने हाई कोर्ट में फैसले को दी चुनौती, रेप केस में काट रहे उम्रकैद की सजा 
Karnataka Contractors
'कांग्रेस राज में दोगुना हुआ कमीशन, 33000 करोड़ के बिल पेंडिंग...', ठेकेदारों ने CM सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी 
Dharmasthala Mass Burial Case
धर्मस्थल कांड में नया मोड़... कोर्ट में पलटा गवाह, क्या किसी साजिश के तहत रची गई रेप-मर्डर की कहानी? 

व्हाट्सएप वीडियो पर दिखाई गई बच्ची
सूत्रों के मुताबिक, शोभा संदिग्ध ग्राहकों से संपर्क करती थी और नाबालिग बच्ची को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए दिखाकर सौदेबाजी करती थी. एनजीओ को इस जानकारी की भनक लगी और उन्होंने तुरंत पुलिस को सतर्क किया. इसके बाद पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ मिलकर योजना बनाई.

Advertisement

बच्ची संग पहुंची और दबोची गई
रविवार दोपहर करीब 2 बजे शोभा बच्ची को लेकर विजय नगर चौथे फेज स्थित सरकारी बालिका गृह के पास पहुंची. वहीं सौदेबाजी के दौरान जैसे ही उसने 25 लाख रुपये की मांग की, पुलिस ने मौके पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया.

रिश्ते को लेकर झूठ बोलती रही शोभा
गिरफ्तारी के बाद शोभा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. पहले उसने बच्ची को अपनी बेटी बताया, फिर भाई की बेटी कहा और बाद में गोद ली हुई बच्ची का दावा किया. लेकिन पूछताछ में उसने आखिरकार सच स्वीकार कर लिया. वहीं, उसका साथी तुलसी कुमार खुद को शोभा का पति बता रहा था.

बच्ची सुरक्षित बचाई गई
बचाई गई बच्ची कक्षा 6 की छात्रा है, उसे अब बालिका गृह की देखभाल में रखा गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह अपराध संगठित रूप में चलाया जा रहा था और इसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं.

PTI से इनपुट सहित

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement