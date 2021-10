सावरकर के पोते रंजीत बोले- मैं गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में नहीं सोचता

एक बार फिर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राजनीति गरमा गई है. एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये अब नया 'राष्ट्रपिता' बना देंगे की टिप्पणी पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में नहीं सोचता.

वीर सावरकर को लेकर फिर से छिड़े विवाद पर उनके पोते रंजीत सावरकर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं. भारत जैसे देश में एक राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, ऐसे हजारों हैं जिन्हें भुला दिया गया है जिनका देश की महानता को लेकर अपना योगदान दिया है. देश का इतिहास 40 या 50 साल का इतिहास नहीं है, बल्कि हजारों साल का इतिहास है.'

#WATCH | "...I don't think Gandhi is the father of nation. Country like India cannot have one father of the nation, there are thousands who have been forgotten...," says Ranjit Savarkar, grandson of Veer Savarkar on AIMIM's Asaduddin's Owaisi's Savarkar as father of nation remark pic.twitter.com/5vJ2oN5jVK