माता वैष्णो देवी के दर्शन का बना रहे हैं प्लान? IRCTC लाया खास टूर पैकेज, जल्दी करें बुकिंग

अगर आप माता वैष्णोदेवी के दर्शन करना चाहते हैं और अपने बजट के अनुसार सुविधाएं देख रहे हैं तो IRCTC आपका सपना पूरा कर सकता है. 4 दिन और 3 रात के माता वैष्णोदेवी टूर पैकेज में आपको कई सुविधाएं मिलेंगी. आइए जानते हैं डिटेल्स कि कब, कैसे और कहां इस टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं.
IRCTC के सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी
आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर माता वैष्णोदेवी की यात्रा की जानकारी शेयर की है. IRCTC ने बताया कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत IRCTC के ऑल-इनक्लूसिव माता वैष्णोदेवी टूर पैकेज से कर सकते हैं. आप इसकी यात्रा को दिल्ली से शुरू कर सकते हैं.
इसमें आपको 3N/4D प्लान्स के साथ (₹6,990–₹8,420) या वंदे भारत से 1N/2D पैकेज (₹7,360) मिल सकता है. लगातार डिपार्चर की सुविधा के साथ, आप अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा प्लान कर सकते हैं. आप IRCTC की टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं.
IRCTC के अनुसार टूर पैकेज (3N/4D) के रेट्स
MATA VAISHNODEVI EX DELHI (WEEKDAY)
कंफर्ट क्लास (3AC) – रविवार से गुरुवार तक
• सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹10,770 प्रति व्यक्ति
• डबल ऑक्यूपेंसी: ₹8,100 प्रति व्यक्ति
• ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹6,990 प्रति व्यक्ति
• बच्चा (5–11 साल) बेड के साथ: ₹6,320
• बच्चा (5–11 साल) बिना बेड: ₹5,255
सुपीरियर क्लास (2AC) – रविवार से गुरुवार तक
• सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹11,995 प्रति व्यक्ति
• डबल ऑक्यूपेंसी: ₹9,330 प्रति व्यक्ति
• ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹8,220 प्रति व्यक्ति
• बच्चा (5–11 साल) बेड के साथ: ₹7,550
• बच्चा (5–11 साल) बिना बेड: ₹6,485
आप अधिक जानकारी या बुकिंग करने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं. बता दें माता वैष्णोदेवी की यात्रा से संबंधित बाकी टूर पैकेज की डिटेल की जानकारी भी आप IRCTC की वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफार्म (X) पर की गई पोस्ट से ले सकते हैं.