'मेरे साथ 5 लोग थे, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा, अर्धकुंवारी में पत्थर गिर रहे...', वैष्णो देवी में फंसे श्रद्धालुओं की आपबीती

जम्मू में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से हालात गंभीर हो गए हैं. भूस्खलन में 33 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. कई जगहों पर रास्ता बंद होने से वैष्णो देवी यात्रा रुक गई है और श्रद्धालु फंस गए हैं.

जम्मू में मलबा हटाती बचाव दल की टीम.(Photo: PTI)
जम्मू में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. बुधवार को अर्धकुंवारी में भारी बारिश और भूस्खलन 33 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद कई जगहों पर मलबा जमा हो गया है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं और वैष्णो देवी आने-जाने वाले यात्री फंस गए हैं. लोग अपनों की तलाश में यहां-वहां भटक रहे हैं, लेकिन लापता लोगों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है. एक यात्री ने बताया कि उनके साथ पांच लोग आए थे, मैं उन्हें कल से ढूंढ रहा हूं. पर वो मिल नहीं रहे.

वहीं, बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों पर यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से वैष्णो देवी यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. इसके अलावा रामबन में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि जिले में लगातार बारिश हो रही है.

PM ने जताया दुख

PM मोदी ने जम्मू भूस्खलन की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, 'श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है.'

'स्थिति पर है प्रशासन की नजर'

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अरुण गुप्ता ने बताया, 'स्थिति गंभीर है. पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है. हमें कई जगहों से लोगों को निकालना पड़ा, क्योंकि नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं... हमने पुलिस स्टेशन और चौकी स्तर पर बचाव दल का गठन किया है... हमारी टीमें सभी उपकरणों के साथ तैयार हैं...'

'हम डरे हुए हैं...'

कटरा दर्शन करने आईं श्रद्धालु राजकुमार देवी ने समाचार एजेंसी को बताया, 'मैं बिहार के मोतिहारी से हूं, हम परसों यहां आए थे. हमने दर्शन कर लिए हैं. अब हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनें रद्द होने के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं. बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिससे हम डरे हुए हैं और घर जाना चाहते हैं...'

एक श्रद्धालु ने कहा, 'जब हम मंदिर जा रहे थे, तब बारिश हो रही थी. जब हम दर्शन कर लौट रहे थे तो पहाड़ खिसक गया... हम अर्धकुंवारी में रुके. पता चला कि रास्ता बंद कर दिया गया है. चार घंटे बाद नया रास्ता खुला...हम नए रास्ते से नीचे आए हैं, सभी लोग डरे हुए हैं... यात्रा फिलहाल रोक दी गई है...'

अमृतसर से कटरा पहुंचे सनी गिरी ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मेरे साथ जो लोग थे, वे कहां हैं. मैं कल से उन्हें ढूंढ रहा हूं. मेरे साथ पांच लोग थे, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं या उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि वे घायल हो सकते हैं... मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए मुझे यहां के किसी अस्पताल के बारे में कुछ नहीं पता.'

एक अन्य यात्रा ने कहा कि मैं बनारस से हूं. गुफा मंदिर (अर्धकुंवारी) में भूस्खलन शुरू हो गया है... स्थिति अराजक हो गई है... लोग ताराकोट मार्ग से नीचे आने लगे हैं... एम्बुलेंस तेजी से इधर-उधर दौड़ रही हैं... यात्रा रोक दी गई है. वापस लौटने वाले लोग ताराकोट मार्ग से नीचे आ रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर नेशनल हाईवे बंद

वहीं, भारी बारिश के बीच रामबन में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पत्थर और मलबे के कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है. ये मार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र सर्व मौसम सड़क है, जिसके बंद होने से यातायात प्रभावित हुआ है.

और गंभीर हो सकती है स्थिति

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन ने तारकोट मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में खोला है और बचाव कार्य जारी है. स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से नदियों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है.

