पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी बधाई, बोले- प्रभु श्रीराम आपको लंबी उम्र दें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर यानी शुक्रवार को 71वां जन्मदिन है. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई दी. उधर, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की.

सीएम योगी ने कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं. प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो. आजीवन मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे.

कुमारस्वामी ने भी दी शुभकामनाएं

कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा, मैं हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें राष्ट्र की सेवा करते रहने के लिए और अधिक ऊर्जा, प्रेरणा और स्वास्थ्य प्रदान करें.



वाराणसी में लोगों ने जलाए दीए, लड्डू बांटे

पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में लोगों ने मिट्टी के दीए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा.

BJP workers & supporters on Thursday lit earthen lamps & cut a 71-kg laddu in PM Narendra Modi's parliamentary constituency Varanasi, on the eve of his 71st birthday



A book titled 'Kashi Sankalp' was also launched in presence of BJP MP Roopa Ganguly & former BHU VC GC Tripathi pic.twitter.com/Z28eTb2vmJ