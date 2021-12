अमित शाह ने शुरू किया 'ड्रग-फ्री इंडिया' कैंपेन, बोले- नशे के खिलाफ अपनाएं जीरो टॉलरेंस नीति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक का मुख्य फोकस भारत को 'नशीली दवाओं से मुक्त' बनाने की योजना और नशीले पदार्थों के प्रति देश की जीरो टॉलरेंस नीति को तैयार करना था.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, "मोदी सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानती है, जिसे केवल मिलकर ही निपटा जा सकता है."

Chaired the 3rd Apex level meeting of NCORD with senior officers from the central govt, state governments and various Drug Law enforcement agencies.



The strengthening of NCORD illustrates the PM @NarendraModi led central government’s Zero tolerance policy towards narcotics. pic.twitter.com/UVMV6uV3iZ