ट्विटर विवाद के बीच Koo ऐप हुआ पॉपुलर, रोज जुड़ रहे 1 लाख नए लोग, अबतक आए ये बड़े नाम

भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान से इतर देसी ट्विटर के नाम से मशहूर Koo App मशहूर होता जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में इस देसी ऐप का पैमाना बढ़ गया है. यहां तक की देश के कई मंत्री, नेता, अभिनेता भी इस नए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते जा रहे हैं.



एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब से भारत सरकार और ट्विटर के बीच का विवाद सार्वजनिक हुआ है Koo ऐप पर लोगों का आना तेज हो गया है. पिछले दो से तीन दिनों में हर रोज एक लाख से अधिक नए लोग Koo ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि कुल डाउनलोड की संख्या तीस लाख को पार कर गई है.



कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया था कि वो अभी अब Koo ऐप पर हैं. अब उनके अलावा भी कई बड़े नाम इस देसी ऐप से जुड़ गए हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के अलावा कई बड़े नाम इस ऐप पर मौजूद हैं.

Hello Friends, I am now on Koo.



Connect with me on this Indian micro-blogging platform.



Let us exchange our thoughts and ideas on Koo



📱 Join me: @chouhanshivraj on Koo App - https://t.co/vjWSPiKD87