ट्विटर इंडिया के इन विभागों की पूरी टीम बर्खास्त, भेजे जा रहे छंटनी के मेल, अब मंडे को खुलेंगे दफ्तर

सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने आखिरकार अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है. शुक्रवार को कंपनी की तरफ से छंटनी के तीन तरह के ईमेले भेजे गए हैं. बताते हैं कि कंपनी ने भारत में कई विभागों की पूरी टीम को बर्खास्त कर दिया है. कंपनी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अब मंडे यानी सोमवार को ट्विटर के दफ्तर खुलेंगे. इसके साथ ही कंपनी ने सभी बैज एक्सेस अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए हैं.

बता दें कि ट्विटर का 3.64 लाख करोड़ में अधिग्रहण करने के बाद एलन मस्क लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं. उन्होंने सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल और पॉलिसी चीफ और सीनियर वकील विजया गड्डे समेत शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया था, तब से ट्विटर पर बड़े पैमाने पर छंटनी की अफवाहें चल रही थीं, जिसमें कहा जा रहा था कि कंपनी के 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.

आधे कर्मचारियों की छंटनी

मस्क ने ट्विटर की करीब आधी वर्कफोर्स यानी करीब 3700 कर्मचारियों को निकालने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है. शुक्रवार को कर्मचारियों को कंपनी में अपनी नौकरी की स्थिति के बारे में ईमेल मिलने शुरू हो गए हैं. ट्विटर अब हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त करने जा रहा है. कहा जा रहा है कि ट्विटर ने इंडिया में मार्केटिंग, सेल्स और कंटेंट क्यूरेशन जैसे वर्टिकल में पूरी टीमों को बर्खास्त कर दिया है.

पूरी कंपनी में बड़े बदलाव की कोशिश

छंटनी के बारे में आजतक को ट्विटर इंडिया के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि कंपनी ने मार्केटिंग, पार्टनर रिलेशन, सेल्स और कंटेंट क्यूरेशन और एडिटोरियल जैसे वर्टिकल में पूरी टीमों को निकाल दिया है. जिन लोगों की छंटनी की गई है, वे अब इस खबर को सार्वजनिक कर रहे हैं. ट्विटर और लिंक्डइन दोनों वर्तमान में ट्विटर कर्मचारियों की खबरों से भरे हुए हैं. अब पूर्व कर्मचारी अपनी नौकरी के नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं.

कंपनी से निकाले गए लोग कर रहे हैं ट्वीट

भारत में ट्विटर की कम्युनिकेशन टीम को लीड कर रहीं पल्लवी वालिया ने ट्वीट किया और कहा है- "#AlwaysATweepNeverATwit that's it that's the tweet!" उनका ट्वीट एलन मस्क पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले हफ्ते ट्विटर खरीदने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने ट्विटर बायो को बदला था और 'चीफ ट्विट' लिखा था.

पल्लवी अकेली नहीं हैं, ट्विटर पर पब्लिक पॉलिसी टीम में रहे यश अग्रवाल ने ट्विटर और लिंक्डइन पर पोस्ट किया- 'अभी-अभी ट्विटर से छुट्टी मिली है. बर्ड ऐप, ये एक बड़ा सम्मान था. इस टीम, इस संस्कृति का हिस्सा बनना अब तक का सबसे बड़ा सौभाग्य है.'

क्लाइंट अकाउंट मैनेजर रहीं शिफालिका योगी ने ट्वीट किया- 'इस टीम और संगठन का हिस्सा बनना एक सम्मान की बात है. आप लोगों को अपने सहयोगियों और दोस्तों के रूप में बुलाने के लिए कंपनी के बहुत आभारी हैं. ये एक अमेजिंग राइड रही है.'

छंटनी से पहले किया गया ईमेल

कुछ घंटे पहले ही ट्विटर ने एक कोल्ड और इम्पर्सनल ईमेल में बताया था कि कर्मचारियों को उनकी नौकरी की स्थिति के बारे में रात 9.30 बजे (भारत के समयानुसार) तक बता दिया जाएगा. ईमेल में ट्विटर ने कहा था कि जो कर्मचारी छंटनी में शामिल नहीं होंगे यानी नौकरी में रहते हैं, उनसे उनके आधिकारिक ट्विटर आईडी पर संपर्क किया जाएगा, जबकि नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को उनकी पर्सनल आईडी पर एक कम्यूनिकेशन मैसेज प्राप्त होगा. अब इसी तरह से मैसेज आ रहे हैं.

तीन तरह के ईमेल भेजे जा रहे

आजतक को पता चला है कि अब तक ट्विटर के कर्मचारियों को तीन तरह के ईमेल मिल रहे हैं. एक ईमेल बचे लोगों के लिए हैं, एक उन लोगों के लिए है जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक अन्य ईमेल उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी अभी भी अधर में है.

कई की नौकरी अधर में लटकी, कंपनी जल्द फैसला लेगी

जिन लोगों को एलन मस्क और उनकी टीम बनाए रख रही है, उन्हें उनके आधिकारिक ट्विटर आईडी पर ईमेल प्राप्त हो रहे हैं. इस ईमेल में लिखा है- इस संक्रमण के दौरान आपके धैर्य के लिए और ट्विटर पर आपके महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति, आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद करते हैं. हम ये ईमेल इस बात की पुष्टि के लिए भेज रहे हैं कि आज की कर्मचारियों की संख्या में कमी से आपका रोजगार प्रभावित नहीं हो रहा है. हम जानते हैं कि आपके पास कई सवाल होंगे और हमारे पास अगले सप्ताह शेयर करने के लिए और जानकारी होगी. इस बीच, कृपया ध्यान दें कि सोमवार तक, बर्ड हाउस (ट्विटर दफ्तर) अस्थायी रूप से ऑफ लाइन है, हमारे कार्यालय भवन अस्थायी रूप से बंद हैं और सभी बैज एक्सेस अस्थायी रूप से सस्पेंड हैं. कार्यालय सोमवार को फिर से खुलेंगे.

नौकरी से निकाले गए लोग सिस्टम से लॉग आउट

जिन ट्विटर कर्मचारियों की नौकरी अभी अधर में है, उन्हें भी उनके ऑफिस आईडी पर नए ईमेल प्राप्त हुए हैं. इस मेल के टेक्स्ट में लिखा है- 'ट्विटर पर आपकी भूमिका को संभावित रूप से प्रभावित या अतिरेक के जोखिम (risk of redundancy) के रूप में पहचाना गया है. नेक्स्ट स्टेप इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप किस देश में रहते हैं. हम जल्द से जल्द आपके साथ अधिक जानकारी साझा करेंगे. इस बीच, जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है, उनके निजी मेल आईडी पर ईमेल आ रहे हैं. उन्हें संभवत: स्थायी आधार पर ट्विटर सिस्टम से भी लॉग आउट कर दिया गया है.

सुबह सबसे पहले कंपनी ने ये मेल भेजा था...

पिछले हफ्ते ट्विटर के नए मालिक बने एलन मस्क ने कंपनी में छंटनी पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की थी. लेकिन उम्मीद थी कि कंपनी में छंटनी होगी. ये सब आज सुबह सच हो गया, जब ट्विटर ने सभी कर्मचारियों को एक नोट भेजा. इस नोट में कहा- 'हमारे डिस्ट्रीब्यूट वर्कफोर्स के नेचर और प्रभावित व्यक्तियों को जल्द से जल्द सूचित करने की प्रक्रिया के तहत कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से होगा. शुक्रवार (4 नवंबर) को सुबह 9 बजे तक सभी को सब्जेक्ट लाइन 'ट्विटर में आपकी भूमिका' के साथ एक पर्सनल ईमेल प्राप्त होगा. कृपया, अपने ईमेल को चेक करें, जिसमें आपका स्पैम फोल्डर भी शामिल है. प्रत्येक कर्मचारी के साथ-साथ ट्विटर सिस्टम और कस्टमर डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक हमारे कार्यालय अस्थायी रूप से बंद रहेंगे. सभी बैज एक्सेस सस्पेंड कर दिए जाएंगे. यदि आप कार्यालय में हैं या कार्यालय जा रहे हैं, कृपया घर लौट जाएं.' ये ईमेल टीम को संबोधित था और 'ट्विटर' की तरफ से साइन किया गया था.

'वॉर रूम' चला रही है मस्क की टीम

ऐसी खबरें हैं कि पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व एलन मस्क और उनके विश्वासपात्र लोगों की टीम कर रही हैं. मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के तुरंत बाद 'वॉर रूम' चलाने के लिए लगाया है. संचालन लागत को कम करने के लिए टीमों के रिस्ट्रक्चर और छंटनी के अलावा मस्क ट्विटर उपयोगकर्ताओं को कुछ सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए कहकर रेवेन्यू जुटाना चाह रहे हैं. मस्क ने ब्लू टिक के लिए यूजर्स से हर महीने $8 चार्ज करने का प्रस्ताव दिया है.

(रिपोर्ट- मानस तिवारी और स्नेहा साहा)