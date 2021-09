Time Magazine की 100 'सबसे प्रभावशाली लोगों' की सूची में मोदी-ममता और अदार पूनावाला

पीएम मोदी (PM Modi) का दुनिया में फिर एक बार डंका बजा है. टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह मिली है.

पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला को भी टाइम ने सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी है.

टाइम ने बुधवार को ‘2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों’ की अपनी वार्षिक सूची जारी की. नेताओं की इस वैश्विक सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उप राष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी और मेगन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल को भी इस लिस्ट में रखा गया है.

Introducing the 2021 #TIME100 featuring the 100 most influential people of the year https://t.co/NEApPrOrN0