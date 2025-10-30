थाईलैंड घूमने का मौका, IRCTC लाया शानदार ऑफर, जानिए कितने रुपये होंगे खर्च

अगर आप क्रिसमस पर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो IRCTC का थाईलैंड-क्रिसमस स्पेशल टूर पैकेज आपके लिए एक शानदार चॉइस बन सकता है. 5 रात और 6 दिन के इस थाईलैंड टूर पैकेज में आपको पटाया और बैंकॉक की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं इस टूर पैकेज के लिए आपके कितने रुपये खर्च करने होंगे और कैसे बुकिंग कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि आप क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए IRCTC के थाईलैंड-क्रिसमस स्पेशल टूर पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. पटाया और बैंकॉक की सैर सिर्फ ₹63,500/- से प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं. 5 रात/6 दिन की यात्रा लखनऊ से की जाएगी.

जानिए क्या होंगी टूर पैकेज की कीमतें (प्रति व्यक्ति):

सिंगल शेयरिंग पर प्रति व्यक्ति – ₹75,400

डबल शेयरिंग पर प्रति व्यक्ति – ₹63,500

ट्रिपल शेयरिंग पर प्रति व्यक्ति – ₹63,500

बेड के साथ बच्चे (5–11 साल) – ₹59,000

बिना बेड के बच्चे (2–11 साल) – ₹52,300

IRCTC का “Thailand-Christmas Special Ex Lucknow” टूर पैकेज इस क्रिसमस को खास बना सकता है. पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की सुविधा दी जाएगी. बता दें यह टूर 24 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 दिसंबर 2025 तक चलेगा.

