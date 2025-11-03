ट्रक-बस के बीच हुई टक्कर में 16 लोगों की मौत, तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा

तेलंगाना के रंगारेड्डी से भीषण रोड एक्सिडेंट की खबर सामने आ रही है. साइबराबाद आयुक्तालय की सीमाओं के अंदर रंगारेड्डी में आज यानी सोमवार एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं.

यह टक्कर चेवेल्ला मंडल के खानपुर गेट के पास हुई. एक तेज रफ्तार ट्रक गलत साइड से आकर TGRTC की यात्री बस से आमने-सामने टकरा गया.

हादसा इतना भयानक था कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत उपाय करने और घायलों को उच्च गुणवत्ता का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीम...

हादसे के बाद, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंची है. घायलों को पास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है. अधिकारियों ने हादसे के पीछे की वजहों की जांच का आदेश दिया है. अधिकारी यह आकलन कर रहे हैं कि लापरवाही या तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई है.

