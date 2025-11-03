scorecardresearch
 

Feedback

ट्रक-बस के बीच हुई टक्कर में 16 लोगों की मौत, तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा

तेलंगाना के रंगारेड्डी में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत और 10 घायल हो गए. चेवेल्ला मंडल के खानपुर गेट के पास एक ट्रक ने गलत दिशा से आकर TGRTC बस को टक्कर मारी.

Advertisement
X
हादसे में 16 लोगों के घायल होने की खबर है. (Photo: Abdul Basheer/ITG)
हादसे में 16 लोगों के घायल होने की खबर है. (Photo: Abdul Basheer/ITG)

तेलंगाना के रंगारेड्डी से भीषण रोड एक्सिडेंट की खबर सामने आ रही है. साइबराबाद आयुक्तालय की सीमाओं के अंदर रंगारेड्डी में आज यानी सोमवार एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं. 

यह टक्कर चेवेल्ला मंडल के खानपुर गेट के पास हुई. एक तेज रफ्तार ट्रक गलत साइड से आकर TGRTC की यात्री बस से आमने-सामने टकरा गया.

हादसा इतना भयानक था कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत उपाय करने और घायलों को उच्च गुणवत्ता का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने कार जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है. (Photo: Representational)
श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे की मौत 
Road Accident in Rajasthan's Phalodi district claimed 18 Lives
जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसा टेंपो ट्रैवलर, 15 लोगों की मौत 
ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन. (Photo: Representational)
अमेठी में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत 
accident sign board
लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत 
पत्नी, बेटी और साली की हत्या के बाद व्यक्ति ने खुद किया सुसाइड. (Photo: Representational )
शख्स ने पहले पत्नी, बेटी और साली की हत्या की, फिर खुद भी दे दी जान 

मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीम...

हादसे के बाद, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंची है. घायलों को पास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है. अधिकारियों ने हादसे के पीछे की वजहों की जांच का आदेश दिया है. अधिकारी यह आकलन कर रहे हैं कि लापरवाही या तेज रफ्तार के कारण यह दुर्घटना हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement