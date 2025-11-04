scorecardresearch
 

Feedback

तमिलनाडु: मंदिर के गर्भगृह की मरम्मत में घड़े में दबे मिले 100 से ज्यादा सोने के सिक्के, फिर...

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में एक प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के दौरान 100 से अधिक प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं. ये सिक्के मंदिर के गर्भगृह के पास मिट्टी के घड़े में दबे मिले. अधिकारियों ने इन्हें जब्त कर लिया है और कहा है कि मंदिर संभवतः चोल वंश के राजा राजराजा चोलन तृतीय के समय का है.

Advertisement
X
मंदिर के गर्भगृह से मिले 100 से ज्यादा सोने के सिक्के. (Photo: Representational)
मंदिर के गर्भगृह से मिले 100 से ज्यादा सोने के सिक्के. (Photo: Representational)

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान चौंकाने वाली खोज हुई है. यहां काम कर रहे मजदूरों को मिट्टी के घड़े में रखे 100 से अधिक सोने के सिक्के मिले. घटना जव्वादु पहाड़ियों के पास कोविलूर गांव की है.

गर्भगृह के पास मिट्टी के घड़े में मिले सिक्के
जानकारी के अनुसार, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मरम्मत का कार्य चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों को खुदाई के वक्त एक मिट्टी का घड़ा मिला. जब उसे खोला गया, तो उसमें 103 पुराने सोने के सिक्के मिले. तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई.

चोल वंश के समय का बताया जा रहा है मंदिर
पोलूर पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और माना जाता है कि इसका निर्माण चोल सम्राट राजराजा चोलन तृतीय के शासनकाल में हुआ था. मंदिर में चल रहा जीर्णोद्धार कार्य इसी दौरान यह ऐतिहासिक खोज सामने आई है.

सम्बंधित ख़बरें

Shah rukh khan greets fans
मन्नत नहीं मंदिर के बाहर फैंस से मिले शाहरुख खान, पूरी की दुआ, बोले- मेरे जन्मदिन को... 
4 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर प्रोसेस
SIR 2.0 शुरू... घर-घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे BLO, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स 
नदी और पहाड़ छोड़ परिंदों की उड़ान देख रहे लोग, भारत में बर्ड वॉचिंग का क्रेज 
वारदात से पहले बाइक चुराया था आरोपी (Photo: Representational)
तमिलनाडु: कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप, 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस ने बनाई 7 टीमें 
कोयंबटूर में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप. (Photo: Representational )
कोयंबटूर: दोस्त पर हमला कर कॉलेज छात्रा को किया किडनैप, फिर तीन लोगों ने किया गैंगरेप 

अधिकारियों ने सिक्कों को अपने कब्जे में लिया
घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि (HR&CE) विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.

Advertisement

इतिहास का पता लगाने में जुटे विशेषज्ञ
अधिकारियों के अनुसार, इन सोने की मुद्राओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कालखंड का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई जा रही है. प्रारंभिक अनुमान है कि ये सिक्के चोल वंश के दौर से जुड़े हो सकते हैं, जब दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण और व्यापार अपने चरम पर था.

स्थानीय लोगों में उत्सुकता और श्रद्धा
इस घटना के बाद इलाके में उत्सुकता बढ़ गई है. स्थानीय लोग मंदिर को ऐतिहासिक महत्व का केंद्र मानते हैं और इसे शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं. मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान मिले ये स्वर्ण सिक्के तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement