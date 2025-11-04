तमिलनाडु: मंदिर के गर्भगृह की मरम्मत में घड़े में दबे मिले 100 से ज्यादा सोने के सिक्के, फिर...

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान चौंकाने वाली खोज हुई है. यहां काम कर रहे मजदूरों को मिट्टी के घड़े में रखे 100 से अधिक सोने के सिक्के मिले. घटना जव्वादु पहाड़ियों के पास कोविलूर गांव की है.

गर्भगृह के पास मिट्टी के घड़े में मिले सिक्के

जानकारी के अनुसार, मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मरम्मत का कार्य चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों को खुदाई के वक्त एक मिट्टी का घड़ा मिला. जब उसे खोला गया, तो उसमें 103 पुराने सोने के सिक्के मिले. तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई.

चोल वंश के समय का बताया जा रहा है मंदिर

पोलूर पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और माना जाता है कि इसका निर्माण चोल सम्राट राजराजा चोलन तृतीय के शासनकाल में हुआ था. मंदिर में चल रहा जीर्णोद्धार कार्य इसी दौरान यह ऐतिहासिक खोज सामने आई है.

अधिकारियों ने सिक्कों को अपने कब्जे में लिया

घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि (HR&CE) विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.

इतिहास का पता लगाने में जुटे विशेषज्ञ

अधिकारियों के अनुसार, इन सोने की मुद्राओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कालखंड का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई जा रही है. प्रारंभिक अनुमान है कि ये सिक्के चोल वंश के दौर से जुड़े हो सकते हैं, जब दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण और व्यापार अपने चरम पर था.

स्थानीय लोगों में उत्सुकता और श्रद्धा

इस घटना के बाद इलाके में उत्सुकता बढ़ गई है. स्थानीय लोग मंदिर को ऐतिहासिक महत्व का केंद्र मानते हैं और इसे शुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं. मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान मिले ये स्वर्ण सिक्के तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाते हैं.

