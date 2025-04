शिकागो का 'चांदनी चौक' जहां तहव्वुर राणा और हेडली ने खोल रखी थी वीजा की दुकान, लेकिन असली बिजनेस टेरर का था!

खाली कुर्सियां. हिजाब पहने एक अकेली महिला अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एकटक होकर देख रही है. एक छोटे से सेल में एक बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा है और फोन पर बात कर रहा है. ऑफिस की खिड़की से कनाडा और अमेरिका का एक झंडा लटका हुआ है. यह शिकागो के डेवन एवेन्यू में आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा का दफ़्तर है.

ये तब का कहानी है जब 2009 में तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी से पहले तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली ने अमेरिका के शिकागो में कथित तौर पर इमिग्रेशन सर्विस देने के लिए कथित तौर पर एक दुकान चला रहे थे.

मई-जून 2011 में राणा पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया और उसे डेनिश अखबार पर हमला करने की साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का दोषी ठहराया गया. लेकिन तहव्वुर राणा को 2011 में अमेरिकी जूरी द्वारा मुंबई हमलों में प्रत्यक्ष भागीदारी के आरोप से बरी कर दिया गया था. इसके बाद से ही NIA इस केस को गंभीरता से फॉलो कर रहा है.

इस दौरान आजतक संवाददाता गौरव सावंत शिकागो के उस इलाके में पहुंचे थे जहां से तहव्वुर राणा और हेडली इमिग्रेशन सर्विस की दुकान चलाता था.

इस इलाके को, खास तौर पर जिस गली में यह ऑफिस है, शिकागो का चांदनी चौक कहा जाता है. दुकानों के नाम भारतीय और पाकिस्तानी हैं. यहां एक गांधी स्ट्रीट और एक जिन्ना स्ट्रीट. यहां पर कतार से भारत की दुकानें हैं. इस जगह को मिनी इंडिया भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: तहव्वुर राणा की टेरर स्टोरी के टॉप किरदार... ताज में हेडली, हाफिज से वैचारिक खुराक, 'चचा लखवी' से कसाब को कमांड

तब यहां पर आतंकी तहव्वुर राणा का अपराध इस बात पर निर्भर करता था कि आप शहर के किस हिस्से में रहते हैं. यहीं से राणा ने अपना इमिग्रेशन व्यवसाय चलाया.उसके ऑफिस का पता था- 2809 डेवन एवेन्यू, शिकागो, इलिनोइस.

Reporting from #TahawwurRana office in #Chicago in 2011.

Immense sense of satisfaction today as the #Pakistan born #Canadian terrorist who was a #Pakistan Army doctor & deserter is finally brought to #India to stand trial for 26/11 Mumbai terror attacks. pic.twitter.com/QqlfLtq4YU