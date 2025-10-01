scorecardresearch
 

Feedback

चैतन्यानंद के ठिकानों पर फिर छापे... पीएम मोदी-ओबामा के साथ फर्जी फोटो, अश्लील फिल्मों की CDs बरामद

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित SRISIM में 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न केस में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की पुलिस कस्टडी का आज आखिरी दिन रहा. तलाशी में सेक्स टॉय, सीडी और फर्जी फोटो मिले. मोबाइल फॉरेंसिक से आपत्तिजनक चैट और तस्वीरें मिलीं.

Advertisement
X
छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद. (File Photo: ITG)
छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद. (File Photo: ITG)

17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कथित गॉडमैन स्वामी चैतन्यानंद सारस्वती उर्फ पार्थसारथी के खिलाफ जांच गहराती जा रही है. पुलिस कस्टडी का आज (1 अक्टूबर) आखिरी दिन है. दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने ताजा सर्च और साइट विजिट कर अहम सबूत जुटाए.

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च (SRISIM) में छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को 28 सितंबर को आगरा के एक होटल से 50 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था. अगले दिन अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा. अब इस कस्टडी का अंतिम दिन पुलिस ने गहन तलाशी और पूछताछ में लगाया.

पुलिस टीम आरोपी और उसके सहयोगी पार्थसारथी को लेकर संस्थान पहुंची. तलाशी में एक सेक्स टॉय, पांच सीडी (जिनमें कथित रूप से अश्लील सामग्री है) और तीन फर्जी फोटो मिले, जिनमें उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक ब्रिटिश नेता के साथ दिखाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Police crackdown on Babas obscene chats and Dubai connections!
बाबा चैतन्यानंद के अश्लील चैट, दुबई कनेक्शन पर पुलिस का शिकंजा 
Chaitanyanand Baba sex racket exposed
शेख से दोस्ती और लड़कियों की डीलिंग... दिल्ली से दुबई तक ऐसे फैला था चैतन्यानंद का नेटवर्क 
चैतन्यानंद और दुबई के शेख की क्या है कहानी. (Photo: Screengrab)
'स्वीटी'… 'बेबी डॉल'… दिल्ली से दुबई तक बाबा का डर्टी गेम 
The connection of Baba Chaitanyanand to Dubai, secrets revealed through explicit chats!
बाबा चैतन्यानंद का दुबई कनेक्शन, अश्लील चैट से खुला राज 
इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद ने बनवा रखा था लग्जरी रूम. (Photo: ITG)
इंस्टीट्यूट में बनवा रखा था लग्जरी रूम, चैतन्यानंद पर नया खुलासा 
चैतन्यानंद की बराक ओबामा के साथ ये तस्वीर फर्जी है. (Photo- ITG)

उत्तराखंड में साइट विजिट

पुलिस ने आरोपी के फरार रहने के दौरान की गतिविधियों की पुष्टि के लिए बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य जगहों का दौरा किया. जांच में सामने आया कि वह वृंदावन-आगरा-मथुरा सर्किट में लगातार होटल बदलता रहा और 15 से अधिक ठिकाने बदले.

Advertisement

डिजिटल सबूत और मोबाइल फॉरेंसिक

जांच एजेंसी ने उसके तीन मोबाइल (जिनमें एक आईफोन भी शामिल) से आपत्तिजनक व्हाट्सऐप चैट, अश्लील स्क्रीनशॉट और पीड़िताओं की निजी तस्वीरें हासिल की हैं. कहा जा रहा है कि वह अब भी जांच में ठीक ढंग से सहयोग नहीं कर रहा है, डिवाइस पासवर्ड देने से इनकार कर रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में भी वह टालमटोल कर रहा है और पीड़िताओं के सामने मुस्कुराते हुए दिखाई दिया.

ब्रिटिश नेता के साथ चैतन्यानंद की ये तस्वीर फर्जी है. (Photo- ITG)

सहयोगियों की भूमिका पर जांच

30 सितंबर को पुलिस ने दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. संदेह है कि ये महिलाएं (संभवतः तीन हॉस्टल वार्डनों में से) छात्राओं को रात में उसके कमरे तक बुलाती थीं और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करती थीं. आरोप है कि वे चैट डिलीट करती थीं और छात्राओं को परीक्षा में फेल करने या ग्रेड घटाने की धमकी देती थीं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement