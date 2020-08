फरीदाबाद में सुशांत के पिता और बहन से मिले अठावले, बोले- ये आत्महत्या नहीं हत्या

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में लगातार एजेंसियां जांच कर रही है. इस बीच विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को हरियाणा के फरीदाबाद में सुशांत के पिता केके सिंह से मुलाकात की. मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने कहा कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है.



हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत के पिता केके सिंह और बहन रानी सिंह से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है. सुशांत के परिवार ने न्याय की मांग की है, सीबीआई के द्वारा जो जांच की जा रही है उससे अभी सुशांत का परिवार संतुष्ट है.

I believe Sushant Singh Rajput's death was not a suicide but murder. His family demands justice. They are satisfied with the ongoing CBI inquiry: Union Minister Ramdas Athawale https://t.co/V23219Qc6h pic.twitter.com/ULdk2Efytz