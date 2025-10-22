scorecardresearch
 

Feedback

सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को 23 साल बाद दिलाया रेलवे का मुआवजा, 6 पर्सेंट ब्याज भी देना होगा

साल 2002 के ट्रेन हादसे में पति की मौत के बाद 23 साल से मुआवजे के लिए लड़ रही सैयनोक्ता देवी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. अदालत ने रेलवे को आदेश दिया कि महिला को 4 लाख रुपये मुआवजा और 6 प्रतिशत ब्याज के साथ तुरंत दिया जाए. गलत पते और वकील के निधन के कारण रुकी राशि अब कोर्ट की सख्ती के बाद मिल सकेगी.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से विधवा को 4 लाख का मुआवजा दिलाने के लिए उठाया कदम
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से विधवा को 4 लाख का मुआवजा दिलाने के लिए उठाया कदम

साल 2002 में अपने पति को ट्रेन हादसे में खो चुकी सैयनोक्ता देवी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कदम बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि रेलवे उसे मुआवजा दे. मह‍िला के पति विजय सिंह के पास 21 मार्च 2002 को भटियारपुर से पटना जाने वाली भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का वैध टिकट था. लेकिन भीड़ के कारण वो ट्रेन से गिर गए और वहीं उनकी मौत हो गई.

पटना हाईकोर्ट ने किया था खार‍िज

इसके बाद पत्नी ने मुआवजे के लिए दावा किया लेकिन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और पटना हाईकोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था. असंतुष्ट पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अदालतों के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि अगर मृतक अस्वस्थ होता तो वो खुद टिकट नहीं खरीद सकता और अकेले ट्रेन में चढ़ने की कोशिश भी नहीं करता.

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ करेगी आयुष और MBBS डॉक्टरों के बीच समानता का फैसला 
Delhi is suffocating: Who will take responsibility?
'डूब मरिये...' प्रदूषण को लेकर BJP-AAP पर भड़कीं अलका लांबा 
Delhi Air Pollution.
धुआं-धुआं दिल्ली, AQI 350 के पार, मुंबई में भी आतिशबाजी इफेक्ट! 
Supreme Court
AI के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर 
Caught in a digital arrest, an elderly couple was robbed of 1.5 crores; the Supreme Court has taken notice.
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर लिया संज्ञान, केंद्र-CBI को दिया नोटिस 

ब्याज भी देना होगा 

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि मृतक की पत्नी को 6% ब्याज के साथ चार लाख रुपये मुआवजा दो महीने में दिया जाए. लेकिन स्थानीय वकील के निधन और गलत पते की वजह से रेलवे राशि नहीं दे पा रहा था. रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी. कोर्ट ने पूर्वी रेलवे के प्रमुख प्रबंधक को आदेश दिया कि वे सार्वजनिक नोटिस जारी करें और महिला तक सूचना पहुंचाएं. साथ ही नालंदा पुलिस और भटियारपुर थाना को भी उसकी लोकेशन का पता लगाने और मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए.

Advertisement

अगली सुनवाई 24 नवंबर को

बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मदद से महिला और उसके परिवार का सही पता मिल गया. कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों और स्थानीय SHO को निर्देश दिया कि वे महिला के बैंक खाते में मुआवजा जमा कराएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत के सदस्य भी महिला की पहचान में मदद करेंगे. अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Mokama Election
    Advertisement
    Advertisement