खत्म हुआ इंतजार, आज रात 9 बजे देखिए Sudhir Chaudhary on Aajtak

लीजिए इंतजार खत्म हुआ. अब से कुछ देर बाद यानी आज रात 9 बजे आजतक पर आपके चहेते पत्रकार सुधीर चौधरी अपना नया शो लेकर हाजिर हो रहे हैं. रात को 9 बजे सुधीर चौधरी अपने नए शो के जरिए आजतक के साथ अपने सफर का आगाज करेंगे. साथ ही साथ शो के नाम से भी पर्दा उठाएंगे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाये जा रहे हैं.

आजतक पर सुधीर चौधरी के नये शो का इंतजार सिर्फ आप और हम नहीं कर रहे हैं. बल्कि सुपरस्टार अक्षय कुमार भी इसको लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने भी सुधीर चौधरी को इस नये शो के लिए बधाई दी है.

Mubarak ho bhai @sudhirchaudhary ! Your famous hair may be a mix of ‘black and white’, but make sure there are no greys when it comes to the news on your show 😜 pic.twitter.com/IMGB5KI1Re